به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر دكتر "محمد مهدي زاهدي" شب گذشته در پنجاه و پنجمين نشست روساي دانشگاه هاي كشور گفت: نظام آموزش عالي بعد از انقلاب اسلامي تحت تاثير رهنمود بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام راحل به خود اتكايي رسيد و بارور شد، امروز نيز نخستين ميوه هاي آن به بار مي نشيند.

وي اضافه كرد: دستاوردهاي نظام علمي كشور در همه زمينه هاي آموزشي، پژوهشي وعلمي ديده مي شود كه نمونه هايي از آن در حوزه زيست، فناوري وزير فناوري قابل مشاهده است.

وزير علوم افزود با تصويب قانون شرح وظايف وزارت علوم و تصويب قانون برنامه چهارم توسعه و حمايت هاي بي دريغ مجلس زمينه حقوقي لازم براي انجام ماموريت هاي دانشگاهي و علمي فراهم شده است.

زاهدي گفت: نظام آموزش عالي در همه رشته ها و شاخصه هاي علمي دوره تحصيلات تكميلي را راه اندازي كرده است كه اين از نقاط قوه نظام علمي كشور است. اين حركت با اتكا به جوانان با استعداد و اعضاي علمي توانا سهم كشور را در توليد علم جهاني افزايش داده و خواهد داد.

وي اضافه كرد: در پايان برنامه چهارم از هدف برنامه در بخش آموزش عالي كه رسيدن به جمعيت 7/3 ميليون جمعيت دانشجويي است فراتر خواهيم رفت با ظرفيت هاي موجود آموزش عالي نيمي از داوطلبان در يكي از رشته محله هاي آموزش عالي پذيرفته مي شوند.

وزير علوم اضافه كرد: امروز بيش از يك سال از اجراي برنامه چهارم توسعه و هشت ماه از دولت نهم مي گذرد براين اساس بايد 20درصد اهداف برنامه چهارم و 15درصد برنامه هاي وزارت علوم به اجرا در آمده باشد.

زاهدي گفت: استقرار نظام كيفيت، بازمهندسي و اصلاح فرآيند ها، اصلاح مقررات مالي، استخدامي،اداري وآموزشي با هدف كارايي و اثر بخشي بيشتر بايد با جديت تمام اجرا شود. مديريت دانشگاهي بايد درصد باشد از امكانات بالقوه به گونه اي كارآمد استفاده كند وبيش از گذشته به توليد علم، آگاهي و معرفت بپردازد و فرهنگ علمي را رواج دهد.

وي گفت: ساماندهي شهريه دانشگاه ها، تسهيل نقل وانقال دانشجويان داخل كشور و ايجاد شرايط مناسب براي انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور به داخل از برنامه هاي وزارت علوم به شمار مي آيد.

زاهدي گفت: تامين كسري اعتبارات دانشگاه ها در سال 84 و افزايش بودجه سال 85 از محل اعتبارات دولتي شكل گيري بنياد نخبگان و تشكيل شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري از ديگر اقدامات ماهها اخير وزارت علوم است.

وزير علوم افزود: در زمينه مقالات انتشار يافته نيز خوشبختانه با رشد قابل توجهي مواجه بوديم كه اين رشد فزاينده آماده خواهد داشت.

وي اضافه كرد تجاري سازي يافته هاي پژوهشي با ايجاد مراكز رشد و پارك ها وشهرك هاي علم وفناروي تحقق يافته است ضمن اينكه ارتباط دانشگاه ها با بخش هاي مختلف اقتصادي روز به روز افزايش يافته به گونه اي كه حجم قراردادهاي بخش صنعت با دانشگاه ها شاهد گوياي اين مدعي است.

زاهدي افزود: برنامه توسعه علمي كشور طي سالهاي باقي مانده با قدرت تمام ادامه خواهد يافت و سرانجام افتخار آميزي خواهد داشت.