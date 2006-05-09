به گزارش خبرگزاري "مهر" از مشهد، در اين نمايشگاه 20 تابلو نقاشي با موضوع اسطوره هاي شاهنامه و شخصيت فردوسي به نمايش گذاشته مي شود. نمايشگاه يابود ابوالقاسم فردوسي با آثار نقاشي به شكل انتزاعي و با تكنيك رنگ روغن به روايت بخشي از شاهنامه اين شاعر پارسي گوي مي پردازد.



عارف فارغ التحصيل رشته نقاشي و مدرس است و سابقه 40 سال نقاشي رنگ روغن و آبرنگ با موضوعات انتزاعي را در كارنامه هنري خود ثبت كرده است. وي بيش از اين 28 نمايشگاه انفرادي و گروهي در مشهد، تهران و خارج از كشور برگزار نموده است.



نمايشگاه يادبود ابوالقاسم فردوسي از 23 ارديبهشت به مدت 5 روز با حضور اساتيد زبان فارسي و فردوسي شناسان شركت كننده در همايش بزرگداشت ابوالقاسم فردوسي در نگارخانه ميرك مشهد برگزار خواهد شد.

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