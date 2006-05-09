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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۱۷

نمايشگاه نقاشي فردوسي در مشهد برگزار مي‌شود

نمايشگاه نقاشي اسطوره‌هاي شاهنامه و شخصيت فردوسي به روايت پروانه عارف از شنبه آينده (23 ارديبهشت) در نگارخانه ميرك مشهد برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" از مشهد، در اين نمايشگاه 20 تابلو نقاشي با موضوع اسطوره هاي شاهنامه و شخصيت فردوسي به نمايش گذاشته مي شود. نمايشگاه يابود ابوالقاسم فردوسي با آثار نقاشي به شكل انتزاعي و با تكنيك رنگ روغن به روايت بخشي از شاهنامه اين شاعر پارسي گوي مي پردازد.

عارف فارغ التحصيل رشته نقاشي و مدرس است و سابقه 40 سال نقاشي رنگ روغن و آبرنگ با موضوعات انتزاعي را در كارنامه هنري خود ثبت كرده است. وي بيش از اين 28 نمايشگاه انفرادي و گروهي در مشهد، تهران و خارج از كشور برگزار نموده است.

نمايشگاه يادبود ابوالقاسم فردوسي از 23 ارديبهشت به مدت 5 روز با حضور اساتيد زبان فارسي و فردوسي شناسان شركت كننده در همايش بزرگداشت ابوالقاسم فردوسي در نگارخانه ميرك مشهد برگزار خواهد شد.
کد مطلب 323542

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