به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد ضا نيري گفت : در دوه دهه گذشته 560 هزار واحد مسكوني بازسازي ، نوسازي و به خانواده هاي نيازمند تحويل داده شده كه 28 هزار واحد آن مربوط به به سال گذشته است .

وي گفت: كميته امداد امام خميني هم اكنون در يكهزار و 420 دفتر مشغول خدمت رساني است و در حال حاضر بيش از 4 ميليون و 200 هزار نفر به صورت دائمي و قريب به 2 ميليون نفر به صورت موردي از خدمات و تسهيلات كميته امداد استفاده مي كنند .

سرپرست كميته امداد امام خميني تصريح كرد: امسال تعداد 50 هزار خانواده در نوبت حمايت با جمعيتي بالغ بر 300 هزار نفر تحت پوشش كميته امام خميني (ره ) قرار مي گيرند .