به گزارش خبرنگار مهر از كرمانشاه، استاندار كرمانشاه در مراسم افتتاح اين ستاد گفت : اين ستاد محل مناسبي براي هدايت سرمايه گذاران و آشنايي آنان با قابليت‌ها و مزيت هاي استان براي امر سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي است و حضور با تجربه ترين و توانمندترين كارشناسان اقتصادي استان در اين ستاد به منظور راهنمايي دقيق سرمايه گذاران درآن ازضروريات است.

مجيد غفوري از بيكاري به عنوان مشكلي حاد در استان ياد كرد و گفت : براساس بررسي هاي انجام شده در حوزه معاونت برنامه ريزي و اداري مالي استانداري ، نرخ بيكاري استان داراي درصد قابل تأملي است كه متأسفانه علي رغم تدابير دولت درخصوص ايجاد اشتغال از طريق توسعه بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده ، اقدام مناسبي توسط دستگاهاي اجرايي استان جهت جذب اين تسهيلات صورت نگرفته است.





وي با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي استان

موظف به جذب سريع منابع اين بخش و استفاده مطلوب از فرصت ايجاد شده در جهت كاهش نرخ

بيكاري در استان هستند ، افزود : چنانچه دستگاهي در اين خصوص كوتاهي كند به عنوان

دستگاه كم كار و ناتوان معرفي خواهد شد

.





استاندار كرمانشاه منشاء تمام گرفتاري ها

و مشكلات را بيكاري دانست و گفت : بايد مديران دستگاه هاي اجرايي تمام توان خود را به كار

گيرند تا شرايط لازم براي بهره گيري بهتر از اين تسهيلات در استان

فراهم

شود

.



وي

با اشاره به اينكه 20 درصد تسهيلات پرداخت شده به عنوان سرمايه

در گردش براي رفع مشكلات صنايع موجود در نظر گرفته شده است،ادامه داد : اين

تسهيلات جدا از ايجاد فرصت هاي مناسب براي اشتغالزايي ، نقش مهمي در رفع مشكلات

صنايع خواهد داشت

.





غفوري افزود : درآمد سرانه ملي در كشور يك ميليون و 400

هزار تومان است در حاليكه اين رقم در استان 700 هزار تومان است كه براي رسيدن

به درآمد سرانه ملي كشور نيازمند 11 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري دراستان طي

برنامه چهارم توسعه هستيم كه نيازمند تلاش تمام مديرا ن است

.

در اين جلسه همچنين رئيس سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي استان گزارشي از آخرين وضعيت استان در استفاده از تسهيلات بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده ارائه داد و گفت : استان كرمانشاه در استفاده از اين تسهيلات رتبه 26 كشور را دارا مي باشد.





محمد جواد فلسفي

افزود : تاكنون 1369 طرح با سرمايه گذاري 25 ميليارد و 414 ميليون تومان از محل تسهيلات

مذكور در استان منجر به انعقاد قرار داد شده و براي دريافت تسهيلات به بانكها معرفي

شده اند

.



وي ادامه داد : دولت براي استفاده سريع استان ها از تسهيلات بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده تشويق هاي خوبي در نظر گرفته است كه به استان اول در جذب اين تسهيلات 100 ميليون تومان جايزه تعلق خواهد گرفت .