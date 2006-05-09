رشد كمي مطبوعات مقدمه كيفيت آنهاست

به گزارش مهر ، مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن بيان اين مطلب گفت : استقبال مردم از نمايشگاه مطبوعات، نشانگر موفقيت هر ساله اين نمايشگاه نزد مخاطبانش است.



وي با اشاره به اين كه نمايشگاه مطبوعات ، عرصه رقابتي براي ارتقا تمام نشريات از جمله روزنامه هاست ، افزود : بي شك اين رقابت به ارتقاي كيفيت آنها ختم مي شود.



وي گفت : افزايش روزنامه هاي شاخص و پرمحتوا كه محتوايي فراتر از يك روزنامه دارند از پيامدهاي نمايشگاه مطبوعات كشور است .



انصاري با اشاره به وظيفه سنگين مطبوعات، به ارباب جرايد توصيه كرد: از آن جا كه روزنامه ها به دليل ويژگي اطلاع رساني شان درحكم مجاري تنفس فكر و انديشه جامعه هستند و اطلاعات از اين طريق انتقال مي يابد . مسئولان آنها بايد وسواس بيشتري از خود نشان دهند.



وي گفت : رسالت خبري ايجاب مي كند ، اطلاعات و اخبار ، در راستاي منافع ملي و منافع خوانندگان به موقع منتشر شود و ارتقاي سطح فرهنگ جامعه، مورد توجه قرارگيرد.



عضو تشخيص مصلحت نظام همچنين به وظيفه مسئولان دولت در خصوص حمايت از مطبوعات آزاد اشاره كرد و افزود: فضاي حاكم بر مطبوعات نبايد موجب شود، بسياري از مسوولان آنها براي ابقا حضور روزنامه شان دچار خود سانسوري شوند.

وي افزود: مقامات دولتي با بهره گيري از انتقادات و تحليل هاي سازنده مطبوعات بايد ديدي عادلانه نسبت به آنها داشته باشند.

