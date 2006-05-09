به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، محمد روح الهي امروز در جمع خبرنگاران درباره وضعيت شبكه مخابراتي استان تهران گفت : سرويس جديدي به نام مكالمه اعتباري در مرحله اول براي يك ميليون مشترك پيش بيني شده كه قبلا اين سرويس در تلفن هاي ثابت برقرار نبوده است .

وي افزود : اين سرويس امكان برقراري مشترك با مقاصد مختلف شهري ، بين شهري ، بين الملل و تلفن همراه را از طريق خريداري كارت مكالمه اعتباري ميسر مي كند و مشترك اين سرويس براي مكالمه بايد نسبت به خريد كارتي اقدام كرده و كد دسترسي مندرج بر روي كارت ، شماره كارت و رمز عبور خود را وارد كند تا با مقصد ارتباط برقرار شود .

وي افزود : در اين سيستم مشترك با وارد كردن شماره كارت خود هزينه هاي تلفن خود را از هر نقطه و تلفن هر مشتركي كه باشد متحمل مي شود .

روح الهي تصريح كرد : فعلا براي يك ميليون مشترك اين سرويس پيش بيني شده است و تعرفه گفتگو با اين سرويس همانند تلفن هاي همگاني محاسبه مي شود .

وي درباره عملكرد اين شركت در سال جديد گفت : تا پايان سال 84 بيش از 6 ميليون و 400 هزار و 765 شماره تلفن منصوبه در استان تهران داير شده كه از اين تعداد 588 هزار شماره در سال گذشته داير شده است .

وي افزود : تعداد تلفن هاي منصوبه در سال 83 درحدود 5 ميليون و 496 هزار و 886 بوده است .

روح الهي درباره تلفن مشغول به كار نيز گفت : در سال 83 تعداد تلفن هاي مشغول به كار 4 ميليون و 742 هزار و 703 شماره بوده است كه اين رقم در پايان سال 84 به 5 ميليون و 331 هزار و 262 شماره رسيد .

مدير عامل شركت مخابرات استان تهران درباره تفلن هاي همگاني گفت : درسال 83 تعداد تلفن هاي همگاني 34 هزار و 783 دستگاه بوده است كه اين تعداد در سال گذشته به 36 هزار و 595 دستگاه رسيد .

وي با اشاره به ضريب نفوذ تلفن ثابت دركشور گفت : ضريب نفوذ تلفن ثابت در استان تهران از 8/39 درصد به 44 درصد در سال 84 رسيد .

به گفته وي ، متوسط زمان انتظار تلفن از 6 به 5/4 ماه در پايان سال 84 كاهش يافته است .

وي تصريح كرد : در پايان سال 1384 به ازاي هر 100 نفر در شهر تهران ، 54 نفر دراراي تلفن ثابت هستند و 43 درصد تلفن هاي موجود استان تهران در برنامه سوم توسعه داير شده است .

روح الهي افزود : در سال 85 نيز ، 600 هزار شماره دايري در نظر گرفته شده است كه با داير شدن اين تعداد ضريب نقوذ تلفن ثابت در استان تهران به 53 درصد مي رسد و متوسط زمان انتظار به دوماه مي رسد .

وي درباره سرويس فيبر نوري گفت : مجموع شبكه فيبر نوري تا پايان سال 84 به 5 هزار و 200 كيلومتر رسيد .

روح الهي درباره سرويس ويس ميل " Voice Mail " گفت : پست صوتي يا ويس ميل براي 50 هزار متقاضي در شهر تهران در نظر گرفته شده است ودر حال انجام عمليات آزمايشي است و تا دوماه آينده آماده واگذاري مي شود و در آغاز سازمان هاي دولتي و شركتهاي بزرگ در اولويت هستند .

وي از واگذاري تلفن هاي همگاني خبر داد و گفت : اين تلفن ها به اپراتورهاي خصوصي واگذار مي شود و بخش امور مشتركين نيز از مكانيزم دولتي خارج شده و به دفاتر امور مشتركين يا بخش خصوصي واگذار مي شود و نكته مهم اين است كه نوع سرويس مهمترين معيار در واگذاري ها محسوب مي شود .

وي درباره واگذاري خطوط اينترنتي ADSL يا خط اينترنتي پر سرعت گفت : بخش خصوصي متولي اين بخش بوده و بخش دولتي اجازه فعاليت در اين زمينه را ندارد اما نكته مهم اين است كه بخش خصوصي نيزتنها مي تواند در بعضي ازمناطق كه صرفه اقتصادي دارد نسبت به واگذاري اين خطوط اقدام كند .

وي درباره افزايش تعرفه ها گفت : تعرفه ها كاملا توسط سازمان تنظيم مقررات تعيين مي شود و ما هيچ نقشي در اين باره نداريم .