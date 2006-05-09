امسال 35 تن بذر هيبريد در كشور توليد مي شود

فرامرز علي نيا در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به توليد 35 تن بذر هيبريد برنج در سال جاري، گفت : براساس برنامه ريزي انجام شده قرار بود امسال حدود 40 تن بذر هيبريد برنج توليد شود كه اين رقم با 5 تن كاهش به 35 تن رسيده است .

به گفته وي ، با توجه به اين كاهش توليد ، سطح زير كشت برنج هيبريد نيز با 500 هكتار كاهش به نسبت برنامه ريزي انجام شده است و به 1500 هكتار در سال آينده خواهد رسيد .

علي نيا دليل اصلي كاهش توليد برنج هيبريد را در سال جاري عدم اتخاذ سياست هاي كارآمد از سوي دولت و تاخير در اعلام نرخ تضميني برنج در زمينه اين محصول دانست .

وي با تاكيد بر داشتن ظرفيت فني براي توليد برنج هيبريد در كشور گفت : افزايش توليد برنج هيبريد يكي از عوامل موثر در خودكفايي اين محصول است كه در صورت حمايت مسئولان ازبرنج و برنجكاري دركشور محقق مي شود .

به گفته وي ، براساس برنامه ريزي انجام شده ميزان توليد بذر هيبريد تا پايان سال برنامه چهارم به 180 هزار هكتار برسد .