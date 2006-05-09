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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۱۷

رئيس موسسه تحقيقات برنج كشور در گفتگو با "مهر " :

امسال 35 تن بذر هيبريد در كشور توليد مي شود

رئيس موسسه تحقيقات برنج كشور گفت : علي‌رغم اجراي حمايت هاي كارآمد از توليد برنج ، امسارل 35 تن بذر هيبريد در كشور توليد مي شود .

فرامرز علي نيا در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به توليد 35 تن بذر هيبريد برنج در سال جاري، گفت : براساس برنامه ريزي انجام شده قرار بود امسال حدود 40 تن بذر هيبريد برنج توليد شود كه اين رقم با 5 تن كاهش به 35 تن رسيده است .

 

به گفته وي ، با توجه به اين كاهش توليد ، سطح زير كشت برنج هيبريد نيز با 500 هكتار كاهش به نسبت برنامه ريزي انجام شده است و به 1500 هكتار در سال آينده خواهد رسيد .

 

علي نيا دليل اصلي كاهش توليد برنج هيبريد را در سال جاري عدم اتخاذ سياست هاي كارآمد از سوي دولت و تاخير در اعلام نرخ تضميني برنج در زمينه اين محصول دانست .

 

وي با تاكيد بر داشتن ظرفيت فني براي توليد برنج هيبريد در كشور گفت : افزايش توليد برنج هيبريد يكي از عوامل موثر در خودكفايي اين محصول است كه در صورت حمايت مسئولان ازبرنج و برنجكاري دركشور محقق مي شود .

 

به گفته وي ، براساس برنامه ريزي انجام شده ميزان توليد بذر هيبريد تا پايان سال برنامه چهارم به 180 هزار هكتار برسد .

کد مطلب 323596

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