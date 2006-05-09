5 زمين گلف امسال در كشور راه اندازي مي شود/ 50 گلف باز زن و مرد به اردو دعوت شده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر" عيسي اسحاقي در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از عملكرد سال گذشته اين فدراسيون سال 84 راموفق ترين سال ورزش گلف دانست وگفت : با برگزاري آموزش هاي رايگان تعدادگلف بازان كشور از 200 نفر سال 83 به 3 هزار نفر در سال 84 رسيد.

وي تصريح كرد: به دليل استقبال زياد و موفقيت طرح آموزش رايگان گلف براي عموم (جمعه ها بعد از ظهر) در استان تهران، امسال علاوه بر آغاز آموزش رايگاه گلف كارمندان دولت آموزش گلف در استان هاي خوزستان، اصفهان، فارس، قم ، لرستان و خراسان نيز آغاز مي شود.

اسحاقي گفت : مسابقات قهرماني كشور و انتخابي تيم هاي ملي آقايان و بانوان در رده جوانان وبزرگسالان ماه گذشته برگزار و 50 نفر از گلف بازان زن و مرد به اردو تيم هاي ملي دعوت شده اند كه پس از سه ماه اردو 10 نفر (5 نفر خانم و 5 نفر آقا) به عضويت تيم ملي درآمده و به مسابقات جهاني كه مهر ماه در ژوهانسبورگ آفريقايي جنوبي برگزار مي شود اعزام مي گردند.

وي پشتوانه سازي و استعداديابي را عامل مهمي درتقويت بعد قهرماني دانست وگفت : بيش از 30 نفر از افراد دعوت شده به اردو را جوانان زير بيست سال تشكيل مي دهند و برگزاري آموزش هاي رايگان نيز زمان مناسبي براي كشف اين استعدادهاست.

اسحاقي درباره افزايش زمين هاي ميني گلف و گلف گفت : با انتخاب رئيس كميته همگاني كردن گلف و رئيس انجمن ميني گلف راه اندازي زمين هاي ميني گلف در كشور به طورجدي پيگيري مي شود و تا پايان سال نيز زمين گلف در شهرهاي قم، شيراز، خرم آباد، هشتگرد و تبريز راه اندازي مي شود.

وي گفت: بزودي عمليات اجرايي چمن كردن زمين گلف استان اصفهان آغاز مي شودودر پي ارسال نامه مهندس علي آبادي معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني به وزير نفت در انتظار دستور وزير محترم نفت براي تجهيز كردن زمين هاي گلف استان خوزستان مي باشيم.

رئيس فدراسيون گلف گفت : نخستين آكادمي گلف نيز در مجموعه فرهنگي ورزشي چمران آماده بهره برداري مي باشد و بزودي افتتاح خواهد شد.

وي از علاقمندان گلف خواست براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد گلف به سايت فدراسيون به آدرس www.golfir.com مراجعه كنند.