انتقال نمايشگاه كتاب به شهر آفتاب ضروري است

به گزارش مهر ، لاله افتخاري عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اين مطلب افزود : بحث انتقال نمايشگاه كتاب از زمان شهردار سابق ، دكتر احمدي ‌نژاد مطرح شد و بر اساس توافقات انجام شده گروهي مأمور بررسي موضوع و انتقال آن به محل جديد شدند.

به گفته افتخار، محل فعلي نمايشگاه بين‌المللي موجب بروز مشكلات و معضلات فراواني براي شهروندان ساكن در منطقه از جمله ايجاد ترافيك سنگين هنگام برپايي نمايشگاه‌هاي عمومي مي‌شود.



وي در ادامه افزود: شهر جديد آفتاب به دليل وجود دسترسي‌هاي مناسب مانند مترو، بزرگراه ‌ها، خطوط اتوبوسراني و به ويژه وجود دانشگاه‌هاي مختلف براي اين منظور در نظر گرفته شده است.



وي با بيان اينكه پيش از اين قرار بود محل فعلي نمايشگاه پس از انتقال تبديل به پارك ويژه بانوان شود ، ادامه داد : زمان لازم براي انجام اين كار به روند انتقال و آماده كردن محل مناسب بستگي دارد و اميدواريم به زودي با تعاملات لازم اين كار به نتيجه برسد.



عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه‌، امسال نسبت به سال‌هاي گذشته بودجه بخش فرهنگي كميسيون افزايش يافته است ، افزود: هر چند لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس ارايه مي‌شود، اما نمايندگان با توجه به اختيارات خود با بازنگري در بودجه، اعتبار بيشتري را به مقوله فرهنگ اختصاص داده‌اند، اما اين افزايش بودجه نيز كافي نيست و بخش فرهنگي نيازمند توجه بيشتر مسؤولان است .



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