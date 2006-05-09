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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۱۴

يازدهمين جشنواره منطقه 3 نشريات دانشجويي برگزار مي شود

مدير خانه نشريات دانشجويي وزارت علوم از برگزاري يازدهمين جشنواره منطقه 3 نشريات دانشجويي در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان از 3 تا 5 خرداد ماه خبر داد.

"علي حق پناه" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر افزود : نشريات دانشجويي دانشگاه هاي گيلان، كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، مازندران، فردوسي مشهد،علوم پايه دامغان، صنعتي شاهرود، سمنان، تربيت معلم سبزوار و بيرجند در اين جشنواره منطقه اي شركت دارند.

مدير خانه نشريات دانشجويي وزارت علوم ازادامه پيگيري هاي اين مركز در خصوص افزايش تعداد اعضاي كميته ناظر بر نشريات دانشجويي خبر داد و يادآور شد : آخرين تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، بر طرح و بررسي اين قضيه در كميسيون هاي اقماري اين شورا حكايت مي كند.

وي افزود : زوج شدن تعداد حق راي هاي كميته ناظر بر نشريات در محقق شدن اين طرح باعث شده كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصميم گيري در خصوص اين موضوع را به كميسيون هاي اقماري خود واگذار كند.

کد مطلب 323629

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