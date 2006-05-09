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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۳۵

يك عضو هيات رئيسه مجلس در جمع خبرنگاران:

نامه رئيس جمهور گام مثبتي در توجيه افكار عمومي جهان است

نامه رئيس جمهور گام مثبتي در توجيه افكار عمومي جهان است

حسين سبحاني نيا عضو هيات رئيسه مجلس گفت: در فضاي موجود بين المللي كه تلاش بر اين است فضاي افكار عمومي عليه ايران تحريك شود، نامه احمدي نژاد به جرج بوش مي تواند گام مثبتي در توجيه افكار عمومي جهان باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سبحاني نيا كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، ادامه داد: اعلام مواضع ايران از سوي رئيس جمهور مي تواند موضع بر حق كشورمان را براي افكار عمومي جهان تشريح كند تا مسئولان آمريكايي ديگر نتوانند در فضايي بسته تصميم گيري كنند.

وي همچنين تصريح كرد: اين مساله مي تواند در روشنگري مواضع جمهوري اسلامي موثر باشد به گونه اي كه كشورهايي نظير روسيه و چين كه از مواضع ما دفاع مي كنند، مي توانند در فضايي بهتر براي دفاع از اقدامات ايران عمل نمايند.

نماينده نيشابور در پاسخ به سئوالي در خصوص عضويت برخي نمايندگان مجلس در برخي نهادها و سازمان ها اظهار داشت : نماينده بايد در هر شرايطي مستقل باشد.

سبحاني نيا خاطرنشان كرد: چنانچه نماينده ملت مستقل باشد مي تواند وظايف قانوني خود را به خوبي انجام دهد ولي شايد برخي احساس مي كند اين عضويت تاثيري در استقلال آنها نداشته باشد، البته شايد اين مساله مخالف اصولگرايي باشد.

کد مطلب 323638

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