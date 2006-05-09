  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۰۳

يك نماينده مجلس در جمع خبرنگاران:

هاشمي رفسنجاني بايد در انتخابات مجلس خبرگان شركت كند

هاشمي رفسنجاني بايد در انتخابات مجلس خبرگان شركت كند

قدرت الله ايماني عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس معتقد است: كه ورود هاشمي رفسنجاني در انتخابات مجلس خبرگان رهبري لازم و ضروري است و مردم از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني در انتخابات خبرگان حمايت خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس كه در پايان جلسه علني با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، گفت: همانطور كه شهيد مظلوم آيت الله بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي شخصيت محوري و تاثيرگذار بود، هاشمي رفسنجاني از همين موقعيت و منزلت در مجلس خبرگان رهبري برخوردار است.

وي اضافه كرد: هاشمي رفسنجاني از بزرگترين سياستمداران و نظريه پردازان مطرح در دنياست و نخبگان و عالمان ديني احترام خاصي براي ايشان قائل هستند و به شخصيت ممتاز وي معترف هستند.

نماينده خرم آباد تاكيد كرد: وجود هاشمي رفسنجاني براي ملت مايه آرامش و براي نظام پشتوانه و تكيه گاه قابل اعتماد است.

کد مطلب 323643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها