هاشمي رفسنجاني بايد در انتخابات مجلس خبرگان شركت كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس كه در پايان جلسه علني با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، گفت: همانطور كه شهيد مظلوم آيت الله بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي شخصيت محوري و تاثيرگذار بود، هاشمي رفسنجاني از همين موقعيت و منزلت در مجلس خبرگان رهبري برخوردار است.

وي اضافه كرد: هاشمي رفسنجاني از بزرگترين سياستمداران و نظريه پردازان مطرح در دنياست و نخبگان و عالمان ديني احترام خاصي براي ايشان قائل هستند و به شخصيت ممتاز وي معترف هستند.

نماينده خرم آباد تاكيد كرد: وجود هاشمي رفسنجاني براي ملت مايه آرامش و براي نظام پشتوانه و تكيه گاه قابل اعتماد است.