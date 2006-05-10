  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۴۴

جانشين وزير دفاع:

نظام جامع تامين اجتماعي نيروهاي مسلح تدوين و اجرا مي شود

نظام جامع تامين اجتماعي نيروهاي مسلح تدوين و اجرا مي شود

سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي - جانشين وزير دفاع - درمراسم معارفه مديران عامل جديد سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح با اشاره به رويكرد عدالت محوري دولت، از سازمان تامين اجتماعي به عنوان عنصري مهم در حفظ امنيت، عدالت اجتماعي، ايجاد رفاه و آرامش در جامعه ياد كرد.

 به گزارش خبرگزاري "مهر"، وي با تاكيد بر لزوم ايجاد ساختاري منسجم در ارايه خدمات به بازنشستگان نيروهاي مسلح اظهار داشت: اجراي نظام جامع تامين اجتماعي و بهره مندي از وجوه گوناگون آن، ضمن اين كه دستيابي به امنيت اجتماعي را ميسر خواهد كرد، ابزاري در جهت توسعه و تعميم خدمات در زمينه هاي بيمه اي، بازنشستگي، درماني، حمايتي و ارتقاي سطح معيشت و منزلت اجتماعي بازنشستگان محسوب مي گردد.

سردار سرتيپ پاسدار وحيدي در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در سايه تجهيز به پيشرفته ترين روش ها، روزآمدترين رويه ها، مناسب ترين مقررات و جديد ترين فناوري هاي عملياتي، اطلاعاتي و ارتباطي، قادر به ارايه خدمات مطلوب به آحاد نيروهاي مسلح به ويژه بازنشستگان و خانواده هاي آنان خواهد بود و بديهي است كه برنامه ريزي گسترده، مديريت شايسته و بكارگيري نيروهاي انساني متعهد و كارآمد، از اساسي ترين محورهاي برنامه ريزي و اجراي ماموريت در اين سازمان به شمار مي رود.

جانشين وزير دفاع در ادامه مقوله سلامت را به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه بر شمرد و گفت: مقوله بهداشت و سلامت يكي از نيازها و حقوق اساسي افراد تحت پوشش محسوب مي شود. بنابراين مهندسي مجدد تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح با اجراي طرح جامع درمان، توسعه كمي و كيفي خدمات قابل ارايه، ساماندهي و تجهيز بيمارستان ها و تلاش در جهت افزايش بهره وري از امكانات و اعتبارات موجود براي جلب رضايت بيشتر آحاد خانواده بزرگ نيروهاي مسلح، بسيار حائز اهميت است و به افزايش سطح سلامت و بهداشت آنان كمك قابل توجهي مي نمايد.

وي ضمن قدرداني از زحمات سردار سرتيپ دوم پاسدار دكتر رجائي براي مسئولان جديد سازمان تامين اجتماعي سردار سرتيپ دوم پاسدار حسين دقيقي  و سردار سرتيپ دوم پاسدار دكتر ابوالفضل قنبرپور آرزوي موفقيت نمود.

گفتني است در اين مراسم كه شماري از فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح و مسئولين كشوري حضور داشتند، مسئولان جديد سازمان هاي مذكور نيز برنامه هاي خود را تشريح كردند.

کد خبر 323651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها