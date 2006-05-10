نظام جامع تامين اجتماعي نيروهاي مسلح تدوين و اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وي با تاكيد بر لزوم ايجاد ساختاري منسجم در ارايه خدمات به بازنشستگان نيروهاي مسلح اظهار داشت: اجراي نظام جامع تامين اجتماعي و بهره مندي از وجوه گوناگون آن، ضمن اين كه دستيابي به امنيت اجتماعي را ميسر خواهد كرد، ابزاري در جهت توسعه و تعميم خدمات در زمينه هاي بيمه اي، بازنشستگي، درماني، حمايتي و ارتقاي سطح معيشت و منزلت اجتماعي بازنشستگان محسوب مي گردد.

سردار سرتيپ پاسدار وحيدي در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در سايه تجهيز به پيشرفته ترين روش ها، روزآمدترين رويه ها، مناسب ترين مقررات و جديد ترين فناوري هاي عملياتي، اطلاعاتي و ارتباطي، قادر به ارايه خدمات مطلوب به آحاد نيروهاي مسلح به ويژه بازنشستگان و خانواده هاي آنان خواهد بود و بديهي است كه برنامه ريزي گسترده، مديريت شايسته و بكارگيري نيروهاي انساني متعهد و كارآمد، از اساسي ترين محورهاي برنامه ريزي و اجراي ماموريت در اين سازمان به شمار مي رود.

جانشين وزير دفاع در ادامه مقوله سلامت را به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه بر شمرد و گفت: مقوله بهداشت و سلامت يكي از نيازها و حقوق اساسي افراد تحت پوشش محسوب مي شود. بنابراين مهندسي مجدد تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح با اجراي طرح جامع درمان، توسعه كمي و كيفي خدمات قابل ارايه، ساماندهي و تجهيز بيمارستان ها و تلاش در جهت افزايش بهره وري از امكانات و اعتبارات موجود براي جلب رضايت بيشتر آحاد خانواده بزرگ نيروهاي مسلح، بسيار حائز اهميت است و به افزايش سطح سلامت و بهداشت آنان كمك قابل توجهي مي نمايد.

وي ضمن قدرداني از زحمات سردار سرتيپ دوم پاسدار دكتر رجائي براي مسئولان جديد سازمان تامين اجتماعي سردار سرتيپ دوم پاسدار حسين دقيقي و سردار سرتيپ دوم پاسدار دكتر ابوالفضل قنبرپور آرزوي موفقيت نمود.

گفتني است در اين مراسم كه شماري از فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح و مسئولين كشوري حضور داشتند، مسئولان جديد سازمان هاي مذكور نيز برنامه هاي خود را تشريح كردند.