همكاري سازمانهاي اسلامي بيداري ملتهاي مسلمان را موجب مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت( كونا)، دكتر عبدالله معتوق وزير اوقاف و امور اسلامي كويت در مراسم افتتاحيه گردهمايي شوراي خيريه جهاني مسلمانان ديروز سه شنبه 9 مي ( 19 ارديبهشت) در كويت اظهار داشت: نبايد واجبات ديني و كمك رساني به مسلمانان را فراموش كرد، اين امر بر دوستداران خير و دين اسلام واجب و ضروري است.

معتوق افزود: همكاري و همبستگي متقابل ميان شوراها، مؤسسات و وزاتخانه هاي اسلامي جهان بايد به گونه اي باشد تا آنها در ارائه چهره صحيح دين اسلام، اشاعه تمدن و فرهنگ اسلامي با يكديگر سهيم باشند تا ملت مسلمان در همه زمينه ها بيدار شوند.

دكتر معتوق تصريح كرد: جهان اسلام مرحله مهمي از سرنوشت تاريخ معاصر خود را مي گذراند و با تعرضات بسياري روبه رو است كه رهبران مراكز اسلامي را مسئول قرارداده تا به ياري مسلمانان بشتابند. از سوي ديگر كشورهاي اسلامي بايد به آسيب ديدگان و نيازمندان كشورها و اجتماعات كمك كنند، زيرا مساعدت و امداد يكي از اركان دين اسلام به شمار مي رود.

رئيس شوراي خيريه جهاني مسلمانان يوسف الحجي افزود: جهان اسلام امروز بايد به منظور دستيابي به رشد، پيشرفت، مبارزه با تعديهاي عصر معاصر و خطرات فعلي كشور را از درون اصلاح كنند و با حفظ اتحاد و همبستگي با دشمنان مبارزه كنند. جهان اسلام بايد دستاورد، قدرت، بيداري، پيشرفت و شكوفايي خود را ارائه دهند و از آنها در به هم كوبيدن دشمن استفاده كند.

وي گفت: به منظور مقابله با تعرضاتي كه چندي پيش به نبي اكرم(ص) شده بايد برنامه ها و طرحهايي اجرا شود تا نظر همه جهان نسبت به اسلام و مسلمانان دگرگون شود.

دكتر عصام بشير دبير كل مركز جهاني اعتدال با بيان اينكه تحكيم و تثبيت ارتباط ميان مسلمانان و تمسك به امور مشترك و دوري از اختلافات بسيار مهم است، افزود: اعتدال در دين از دستاوردهايي است كه با تمسك و استمداد از كتاب خدا و سنت نبوي به دست مي آيد و مهم اين است كه از آنها حمايت كرد و از تحريف دور نگاه داشت و از سوي ديگر بايد تلاش كرد كه مبادي و ارزشهاي دين اسلام با شعار نوگرايي و تغيير از بين نرود.