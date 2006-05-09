به گزارش خبرگزاري "مهر"، تيم برتون در سال 2005 فيلم سينمايي "چارلي و كارخانه شكلات سازي" را بر اساس فيلمنامه اي از جان آگوست و رمان رولد دال جلوي دوربين برد. ژانر اين فيلم كمدي، ماجراجويانه، خانوادگي، فانتزي و موزيكال است و در آن بازيگراني چون جاني دپ، فردي هايمور، ديويد كلي، هلنا بونهم كارتر، نوا تيلور، ميسي پايل و جيمز فوكس به ايفاي نقش پرداخته اند.

جاني دپ در نمايي از "چارلي و ..."

زمان اصلي فيلم سينمايي "چارلي و كارخانه شكلات سازي" 115 دقيقه است و طراحي لباس آن نامزد اسكار شده است. اين فيلم ماجراي مرد ثروتمندي است كه كارخانه شكلات سازي دارد. هيچ كس تاكنون كارگران و داخل كارخانه او را نديده است. همه مردم شهر درباره اين مرد ثروتمند و كارگران نامرئي او داستان هاي زيادي مي گويند، اما كسي واقعيت را نمي داند. او روزي اعلام مي كند كه يابندگان چهار شكلات با برگه طلايي مخصوص مي توانند با يك همراه از كارخانه بازديد كنند. چارلي كه از خانواده فقيري است شانس مي آورد و يكي از شكلات ها به دستش مي رسد. آنها هنگام بازديد متوجه وجود كارگران متفاوت با انسان مي شوند و ...

فيلم سينمايي "چارلي و كارخانه شكلات سازي" روز جمعه (22 ارديبهشت ماه) در برنامه سينما چهار پخش مي شود. حسن حسيني و مهدي سجاده چي كارشناسان اين برنامه هستند.