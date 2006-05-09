چين بار ديگر خواستار خودداري از تنش آفريني درباره برنامه هسته اي ايران شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز،" لي ژائوزينگ" وزير امور خارجه چين با بيان موضع كشورش مبني بر ضرورت حل ديپلماتيك و به دور از هر گونه تنش موضوع هسته اي ايران، همچنين از تهران خواست تا با آژانس بين المللي امرژي اتمي همكاري كند.

وي شب گذشته در نيويورك پس از نشست وزراي خارجه پنج كشورعضو دائم شوراي امينت وهمچنين آلمان، خاطر نشان كرد :" ما اميدواريم كه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كامل داشته باشد و در مورد مسائل باقي مانده شفاف سازي كند به گونه اي كه بتواند اعتماد جامعه بين المللي را دوباره به وجود آورد."

در اظهارات لي هيچ گونه نشانه اي از تغيير موضع چين در مخالفت آن با قطعنامه پيشنهادي واشنگتن ديده نشد.

وي بارديگر ازهمه طرفها خواست تا ازهرگونه اقدام(تنش آفريني) در زمينه برنامه هسته اي ايران خودداري كنند.

ليو ژيانشاو سخنگوي وزارت امور خارجه چين گفت : موضوع هسته اي ايران در لحظه حساسي به سر مي برد، ما از همه طرفها مي خواهيم با آراسته شدن به آرامش و ميانه روي و انعطاف پذيري از وخامت اوضاع جلوگيري كنند.



وي خاطر نشان كرد: " شيوه ديپلماتيك بهترين راه براي حل بحران است و به نفع همه طرفها مي باشد."



نشست وزراي امور خارجه گروه 5+1 درباره موضوع هسته اي ايران به ميزباني وزير امور خارجه آمريكا، شب گذشته در نيويورك نتيجه اي در برنداشت .

فليپ دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه در پايان نشست سه ساعته شب گذشته كه با حضور وزراي خارجه كشورهاي چين، فرانسه، روسيه، انگليس و آلمان و به ميزباني آمريكا برگزار شد، در جمع خبرنگاران اذعان داشت كه توافقي حاصل نشد .

روسيه و چين خواستار حذف مفادي هستند كه در آنها به ايران به عنوان تهديدي به امنيت و صلح بين المللي شده و نيز خواهان حذف فصل 7 منشور سازمان ملل در قطعنامه ضد ايراني غرب هستند .

روسيه و چين عقيده دارند كه اين قطعنامه راه را براي برخوردهاي بعدي با ايران هموار مي كند و به همين علت از پذيرش آن امتناع مي كنند .