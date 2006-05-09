  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۵۵

سياست دولت در بخش كشاورزي در دانشگاه پرديس كشاورزي كرج بررسي شد

سياست دولت جديد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي در همايشي تخصصي در دانشكده منابع طبيعي تهران واقع در كرج بررسي شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر از كرج، اين همايش با حضور وزير جهاد كشاورزي و معاونان وي، استادان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي و جمع كثيري از دانشجويان رشته هاي كشاورزي در سالن همايشهاي امام خميني (ره) برگزار شد.

راهكارهاي مبارزه با بي سوادي كشاورزان، جلوگيري از روند تخريب منابع طبيعي، اولويت هاي خودكفايي در محصولات اساسي كشور و وضعيت فارغ التحصيلان كشاورزي از عمده ترين سرفصلهاي اين همايش كاربردي و تخصصي بود.

در همايش ياد شده ظرفيتها، ضعفها و چالشهاي بخش كشاورزي طي جلسه پرسش و پاسخي دو ساعته بين دانشجويان و وزير جهاد كشاورزي بررسي شد.

در اين جلسه مقرر شد جلسات پرسش و پاسخ دانشجويان و مسئولان وزارتخانه به طور مستمر در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي برگزار شود.

کد مطلب 323677

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها