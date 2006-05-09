سياست دولت در بخش كشاورزي در دانشگاه پرديس كشاورزي كرج بررسي شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر از كرج، اين همايش با حضور وزير جهاد كشاورزي و معاونان وي، استادان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي و جمع كثيري از دانشجويان رشته هاي كشاورزي در سالن همايشهاي امام خميني (ره) برگزار شد.
راهكارهاي مبارزه با بي سوادي كشاورزان، جلوگيري از روند تخريب منابع طبيعي، اولويت هاي خودكفايي در محصولات اساسي كشور و وضعيت فارغ التحصيلان كشاورزي از عمده ترين سرفصلهاي اين همايش كاربردي و تخصصي بود.
در همايش ياد شده ظرفيتها، ضعفها و چالشهاي بخش كشاورزي طي جلسه پرسش و پاسخي دو ساعته بين دانشجويان و وزير جهاد كشاورزي بررسي شد.
در اين جلسه مقرر شد جلسات پرسش و پاسخ دانشجويان و مسئولان وزارتخانه به طور مستمر در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي برگزار شود.
نظر شما