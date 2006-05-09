نامه رئيس جمهور به بوش براي تاثير در پرونده هسته ‌اي نبوده است

به گزارش خبرنگارپارلماني "مهر"، آصفي كه امروز به مجلس شوراي اسلامي آمده بوده؛ در جمع خبرنگاران افزود: در اين نامه ديدگاه هاي ايران درباره وضعيت جهان و برون رفت از چالش هاي موجود ارائه شده است.

وي همزماني ارسال نامه رئيس جمهوري اسلامي ايران به همتاي آمريكايي اش و مسائل هسته اي را اتفاقي دانست.

سخنگوي وزارت امورخارجه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره زمان انتشارنامه احمدي نژاد اظهار داشت: اخلاق حكم مي كند ابتدا مخاطب نامه آن را دريافت كند و بعد تصميم مي گيريم كه منتشر شود يا نشود.

آصفي افزود: وقتي زمان انتشار محتواي نامه احمدي نژاد برسد و به طور رسمي منتشر شود، مردم و رسانه ها به قضاوت بهتري در اين زمينه خواهند رسيد.

وي با اشاره به برخي واكنش ها از جمله واكنس وزير خارجه آمريكا در خصوص نامه رئيس جمهور گفت: نامه با واكنش هاي متفاوت مقامات آمريكايي مواجه شد ولي آنچه كه ملاك ارزيابي است،واكنش مخاطب نامه يعني جرج بوش است.

خبرنگاري از آصفي سئوال كرد آيا اين نامه به اظهارات نماينده چين در شوراي امنيت ارتباطي دارد كه وي پاسخ داد: صبحت هاي نماينده چين با نامه ربطي نداشت و سخنان او بايد به صورت جامع و در رابطه باهمديگر بررسي شود.

سخنگوي وزارت خارجه با تاكيد بر لزوم بررسي مساله هسته اي ايران درآژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد: چنانچه آمريكايي ها با فشار برمجامع بين المللي و ديگر كشورها بخواهند فضا را غير عقلاني كنند، ما بر مواضع اصولي خود اصرار خواهيم كرد.

آصفي در پايان با اشاره به جلسه شب گذشته 1+5 كه بي نتيجه پايان يافت خاطرنشان كرد: فردا در جلسه اي ديگردر سطح مديران كل اين موضوع مجددا به بحث گذاشته مي شود.