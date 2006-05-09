دان چيدل در نمايي از "هتل رواندا"

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين اثر شاهد همكاري چيدل با چيويتل اوجيفور است و شرح حال خلافكاري را روايت مي كند كه به مجري برنامه هاي راديويي تبديل مي شود و در دهه 1960 عنوان برترين صداي جامعه سياهپوستان را از آن خود مي كند.



خبرها حاكي از آن است كه چيدل در اين اثر نقش رالف والدو را بازي مي كند كه همراه با تهيه كننده اش تلاش مي كند تا در جريان جنبش حقوق مدني و در ايستگاههاي راديويي سفيدپوست سالار، جايگاه خود را حفظ كرده و بقا يابد. كيسي ليمونز كارگرداني اين اثر را بر عهده دارد و فيلم را بر اساس فيلمنامه اي كه شخصاً به رشته تحرير درآورده، كليد مي زند.

استوديو فوكس فيچرز حقوق توزيع و نمايش فيلم "با من حرف بزن" را در داخل آمريكا خريداري كرد. توليد اين اثر از ماه ژوئن آغاز مي شود.