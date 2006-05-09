ايران تسليم باج خواهي قدرت هاي زورگو نخواهد شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، روابط عمومي و امور بين الملل دفتر مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان در اين بيانيه آورده است:

بار ديگر پرونده هسته اي ايران در محافل اروپائي و كشورهاي 1 + 5 مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در اين ميان ايالات متحده آمريكا قصد دارد از راه هاي غير ديپلماتيك و با ترفندهاي مختلف، فشار سياسي خود را بيش از پيش افزون سازد تا ايران اسلامي تسليم زورمداري بين المللي قرار گيرد.

امروز آمريكا در پيش روي خود چند گزينه محدود دارد: فشار به حاميان و وابستگان سياسي خود، تهديد به تحريم اقتصادي، نيرنگ هاي سياسي در به زانو درآوردن ايران، حمله نظامي و توطئه نفوذ به اركان جمهوري اسلامي ايران اما سردمداران ايالات متحده بدانند تجربه 27 سال انقلاب اسلامي و سه ساله اخير در غني سازي اورانيوم و راه اندازي سيستم هاي هسته اي صلح آميز ايران نشان مي دهد كه هيچكدام از اني ترفندها كارگر نخواهد شد امروز آمريكا در مخمصه اي بزرگ قرار گرفته است به گونه اي كه قدرت لايزال الهي ايران اسلامي آنها را دچار سرگيجه اي كرده است كه نتيجه آن سقوط سازمان سيا (CIA) شكست مفتضهانه دولت بلر در انگليس و قدرت نمائي كشورهاي آمريكاي لاتين است.

آمريكا بداند ايران رئيس جمهوري دارد كه تسليم باج خواهي قدرت هاي زورمدار نخواهد شد، ايران، مردم معتقد و مسلماني دارد كه با قدرت اسلام، همه حيله اي بين المللي را به شكست خواهد كشاند، ايران مجلسي دارد كه حضور ملي آن، شكننده زور سياسي سازمان ملل متحد و سازمان انرژي هسته اي بازي خورده آمريكاست.

آمريكا بايد عاقل تر از آن باشد كه با موقعيت ژئوپلتيك، قدرت نفتي، مردم معتقدر قدرت نظامي برتر، جوانان دانشمند، مردم نجيب و قهرمان ايران درافتد.

اعضاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان اعلام مي دارند تا زمانيكه رئيس جمهوري، دولت، مجلس، قوه قضائيه و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران حافظ هويت اسلامي ايران اند، و با تمام قدرت شور و نشاط جواني و ايمان راسخ از آنها دفاع خواهد كرد و از هيچ تهديد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي و نظامي نخواهد هراسيد.

ما به آمريكا هشدار مي دهيم كه دست از لجبازي سياسي بردارد كه دود آن به چشم مردم آمريكا خواهد رفت. مردم آمريكا بدانند بوش، رايس و دولتمردان آمريكا خائن هستند و هستي مردم آمريكا را به باد خواهند داد.

ايران اسلامي بنا به آموزه هاي ديني و اعتقادي خود پايبند به صلح و آرامش بين المللي است و در اين راستا تمام تلاش خود را از راه هاي صلح آميز و گفتگو و مذاكره منطقي به كار خواهد بست تا دنيا روي آرامش ببيند، اما آمريكايي ها بدانند ايران از حق مسلم خود در هر زاويه چه انرژي هسته اي، چه جنبش نرم افزاري و توليد علم نخواهد گذشت و هر آنكس با آنها سر ناسازگاري داشته باشند، از سر راه خود با منطق ديني و مذاكره اسلامي برخواهد داشت.

اعضاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان اعلام مي دارند بيش از 20 ميليون جوان هوشيار، مبارز، انقلابي، شجاع، متدين پشتوانه رئيس جمهوري خود هستند و هرگز اجازه نخواهند داد كه كوچكترين خدشه اي بر دامن اسلام بنشيند. آمريكا بترسد از آن روزي كه جوانان اين مملكت احساس تكليف كنند آنگاه ديگر از تاج و تختشان نشاني نمي ماند.

جنبش دانش آموزي ايران اسلامي اعلام مي كند: اگر نيرنگ هاي سياسي قدرتمندان ادامه يابد، نتيجه منطقي آن خروج ايران از معاهده NPT خواهد بود كه اين امر مساوي با زير سوال رفتن و بي آبروئي سازمان هاي بين المللي و بي اعتباري آنها خواهد بود.