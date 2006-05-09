به گزارش مهر ، محمود آقاجانپور - معاون بازرگاني مؤسسة فرهنگي منادي تربيت به ستاد خبري نوزدهمين نمايشگاه بين‌ المللي كتاب تهران با بيان اين مطلب گفت : كتابهاي فانتزي و كارتوني به دليل جلب توجه كودكان به لحاظ تجاري در بازار كتاب كودك فروش بالاتري دارد اما امسال در نمايشگاه كتاب تهران بازديد كنندگان بيشتري با دقت به محتواي كتاب ، خريد مي ‌كنند .



آقاجانپور، همچنين با اشاره به نمايندگي نشر منادي تربيت از سوي آموزش و پرورش براي تجهيز فرهنگي ده هزار كتابخانه مدارس در سراسر كشور گفت : جمع ‌آوري كتابها از طريق فراخوان عمومي انتخاب كتاب بر اساس آراء كارشناسان، مديران و مربيان آموزش و پرورش براي طرح مذكور از روشهاي انتخاب كتاب براي كتابخانه ‌هاي مدارس است .



وي درباره طرح وزير ارشاد مبني بر واگذاري نظارت نشر به ناشران گفت : هر چقدر پروسه ‌هاي اجرايي را بيشتر به بخش خصوصي واگذار كنيم نتيجه كار بهتر مي ‌شود .



آقاجانپور اظهار كرد : هميشه در اجراي هر طرحي اقليت مخالفي هستند كه به مرور زمان در صورت اجراي اصولي طرح حذف خواهند شد .



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