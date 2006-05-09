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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۵۳

معاون بازرگاني موسسه منادي تربيت ؛

انتخاب دقيق‌تر خانواده ‌ها باعث رونق كيفي نشر كودك مي‌شود

خانواده‌ها ، با سطح مالي متوسط و ضعيف ضمن انتخاب دقيق‌تر كتاب براي كودكان و نوجوانان خود ، كتابهاي كيفي‌تري را بر مي ‌گزينند .

به گزارش مهر ، محمود آقاجانپور - معاون بازرگاني مؤسسة فرهنگي منادي تربيت به ستاد خبري نوزدهمين نمايشگاه بين‌ المللي كتاب تهران با بيان اين مطلب گفت : كتابهاي فانتزي و كارتوني به دليل جلب توجه كودكان به لحاظ تجاري در بازار كتاب كودك فروش بالاتري دارد اما امسال در نمايشگاه كتاب تهران بازديد كنندگان بيشتري با دقت به محتواي كتاب ، خريد مي ‌كنند .

آقاجانپور،  همچنين با اشاره به نمايندگي نشر منادي تربيت از سوي آموزش و پرورش براي تجهيز فرهنگي ده هزار كتابخانه مدارس در سراسر كشور گفت : جمع ‌آوري كتابها از طريق فراخوان عمومي انتخاب كتاب بر اساس آراء كارشناسان، مديران و مربيان آموزش و پرورش براي طرح مذكور از روشهاي انتخاب كتاب براي كتابخانه ‌هاي مدارس است .

وي درباره طرح وزير ارشاد مبني بر واگذاري نظارت نشر به ناشران گفت : هر چقدر پروسه ‌هاي اجرايي را بيشتر به بخش خصوصي واگذار كنيم نتيجه كار بهتر مي ‌شود .

آقاجانپور اظهار كرد : هميشه در اجراي هر طرحي اقليت مخالفي هستند كه به مرور زمان در صورت اجراي اصولي طرح حذف خواهند شد .
کد مطلب 323698

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