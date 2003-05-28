افزايش اسيد اوريك سرم با بيماري هاي قلبي - عروقي ارتباط دارد

به گزارش خبرنگار علمي خبر گزاري مهر ، تحقيقات اخير اهميت افزايش اسيد اوريك سرم را در پيشبيني بروز بيماري هاي قلبي - عروقي مشخص كرده است . در شرايط ايسكمي ، سنتز آدنوزين از ميوسيت هاي قلب و عروق باعث اتساع عروق شده و موجب افزايش جريان خون مي شود ، سپس آد نوزين در آندوتليوم به اسيد اوريك تبديل مي شود كه ايجاد هيپراوريسمي مي كند . پس درجريان ايسكيمي بدون علائم باليني قلبي ، هيپراوريسمي اتفاق مي افتد .
از سويي در بيماران ديابتيك تيپ 2 ، انسولين باعث كاهش كليرانس كليوي اسيد اوريك شده ، كه اين نيز به هيپر اوريسمي مي انجامد . ازسوي ديگر ارتباط بروز بيماري هاي قلبي - عروقي و ديابت مشخص است .
اگرچه اسيد اوريك آنتي اكسيدان است، اما مطالعات خارج از بد ن ( in vitro ) نشان داده كه تحت شرايطي اسيد اوريك مي تواند موجب اكسيداسيون LDL شود كه يك مرحله كليدي در پيشرفت آترواسكلروز يس است .
اسيد اوريك باعث فعال شدن لكوسيت ها و چسبيدن آنها به آندو تليوم شده وموجب آزاد شدن راديكال هاي آزاد مي شود . اسيد اوريك با ورود به پلاك هاي آترواسكلروز به صورت كريستال جمع شده و منتهي به ايجاد التهاب موضعي و پيشرفت پلاك مي شود . در بيماران با نارسايي مزمن قلبي توام با افزايش ماركر هاي التهابي ، هيپراوريسمي نيز ديده مي شود .
مهار آنزيم گزانتين اكسيداز كه در توليداسيد اوريك دخالت دارد ، باعث بازگشت آندوتليوم آسيب ديده به حالت طبيعي مي شود . هيپر اوريسمي پلاكت ها را مجتمع كرده و احتمال بروز ترومبوز عروق كرونري را افزايش مي دهد . مشخص شده كه پايين آوردن ميزان اسيد اوريك سرم در درمان بيماران قلبي - عروقي كمك كننده است.
اسيد اوريك موجب فعال شدن لكوسيت ها و چسبيدن آنها به آندوتليوم شده و باعث رها شدن راديكال هاي آزاد مي شود .
به گزارش خبرنگار علمي خبر گزاري مهر ، تحقيقات اخير اهميت افزايش اسيد اوريك سرم را در پيشبيني بروز بيماري هاي قلبي - عروقي مشخص كرده است . در شرايط ايسكمي ، سنتز آدنوزين از ميوسيت هاي قلب و عروق باعث اتساع عروق شده و موجب افزايش جريان خون مي شود ، سپس آد نوزين در آندوتليوم به اسيد اوريك تبديل مي شود كه ايجاد هيپراوريسمي مي كند . پس درجريان ايسكيمي بدون علائم باليني قلبي ، هيپراوريسمي اتفاق مي افتد .
نظر شما