به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي اعلام كرد كتاب‌هاي "راهنماي فيلمبرداران" نوشته راب هامل و ترجمه شهرام نجاريان، "روياي بهشت" (نگاهي به فيلم‌هاي معناگراي جهان از 1970 تاكنون) با گردآوري سيدحسن مهدوي‌فر، "تهيه‌كنندگي و كارگرداني فيلم كوتاه و ويدئو" نوشته پيتر دبيلو ريا و ديويد كي ايروينگ با ترجمه ليدا كاووسي، "كاوش در الهيات و سينما" به كوشش اميد نيك‌فرجام، "سينماي تجربي در عصر ديجيتال" نوشته ملكوم لو گريس و "از ادبيات تا سينما" (مجموعه مقالات) از جمله اين آثار هستند.



همچنين كتاب‌هاي "داستانگويي در سينما و تلويزيون" نوشته كريستين تامسون با ترجمه بابك تبرايي و بهرنگ رجبي، "در ميان گلوله‌ها" (سينماي معناگراي جان وو) نوشته مايكل بليس و ترجمه فرخ انصاري بصير، "لومت و يامادا" (مجموعه مقالات)، "سينماي معاصر چين" (مجموعه مقالات)، "نما به نما" (جلد دوم نماي متحرك نوشته استيون دي كاتز و ترجمه محمد گذرآبادي)، "نگاهي به سينماي معناگراي ايران" نوشته تورج زاهدي، "نامه‌هاي معنوي" (مجموعه مقالات درباره سينماي معناگرا) و "نما به نما" جلد يك (كارگرداني فيلم از تصور ذهني تا تصور سينمايي چاپ سوم) از انتشارات بنياد سينمايي فارابي در نمايشگاه كتاب به مخاطبان عرضه مي‌شود.



اين آثار براي دانشجويان با 30 درصد تخفيف و براي عموم با 20 درصد تخفيف به فروش مي‌رسد. اين كتاب‌ها در سالن‌هاي شماره 8 و 9 (غرفه شماره 132) نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران ارائه خواهد شد.

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