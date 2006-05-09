آناليزحريفان و مربي روانشناس نياز تيم ملي است

به گزارش خبرگزاري" مهر" شيرويه حسن زاده مربي سانشو تيم ملي ووشو با اشاره تلويحي به مطالب فوق گفت: بچه هاي تيم ملي با 80 درصد آمادگي مهياي رقابتهاي تداركاتي ايتاليا شده بودند كه با منتفي شدن اين رقابتها ازنظر روحي كمي آسيب ديده اند.

وي اعتقاد دارد اعضاي دعوت شده دراين مرحله به علت جوان بودن از روحيه حساسي برخوردارند و نياز به مراقبت و توجه بيشتري نسبت به نفرات قديمي تيم ملي دارند كه اميد داريم با جايگزيني رقابتي ديگر بتوانيم انگيزه آنها را تقويت نماييم.

مربي تيم ملي در ادامه از آمادگي خوب و تاكتيك پذيري امضا تيم ملي گفت:و اضافه كرد خوشبختانه بچه ها از نظر تكنيكهاي دست و پا در حد خوبي هستند و از نظر نفس و درگيري نيز دروضعيت مناسبي به سرمي برند.

وي ادامه مي دهد و مي گويد البته امروز كسب قهرماني در ورزش به دو عامل روحيه و مسائل شي و آمادگي جسماني بستگي دارد كه نبايد ازهيچك غفلت كرد.

مربي تيم ملي درخاتمه گفت: درمراحل بعدي مربيان بوكس و كشتي نيز جهت مشاوره به مربيان تيم ملي وارد اردو مي شوند كه انتظارمي رود با فراخوان ملي پوشان اصلي تيم ملي بررسي و آناليز فيلم نحوه مبارزات حريفان احتمالي سطح فني و روحيه اردوها به مراتب بالاتر رود.