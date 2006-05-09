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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۳۰

"صبح شب‌نشينان" به استقبال روز پرستار مي‌رود

فيلم تلويزيوني "صبح شب‌نشينان" به سفارش شبكه اول سيما هم اكنون مراحل توليد را سپري مي‌كند تا روز پرستار (12 خرداد) از اين شبكه پخش شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم تلويزيوني "صبح شب نشينان" به كارگرداني علي سبزواري و تهيه كنندگي اكبر تحويلاني به مناسبت روز پرستار توليد مي شود.

داستان اين فيلم نود دقيقه اي درباره پرستاري به نام زهره است كه در بيمارستان كار مي كند. او به دليل مشغله كاري نمي تواند روابط خوبي با نامزدش مسعود داشته باشد. اين مساله باعث مي شود كه مادر همسرش از او دلخور شود و با او قطع رابطه كند، تا اينكه در اثر سانحه اي مسعود به بيمارستان منتقل مي شود.

اصغر عبدالهي فيلمنامه فيلم "صبح شب نشينان" را نوشته و در آن بازيگراني چون آتنه فقيه نصيري، امين زندگاني، زهره حميدي، شيوا ابراهيمي و زهرا سعيدي به ايفاي نقش مي پردازند. تمام لوكيشن هاي اين فيلم در تهران است.

مصطفي احمديان مدير تصويربرداري، ملك جهان خزاعي طراح صحنه و لباس، خاطره خاشعي و شهنام اسدي گريمور و محمد خسروي مدير توليد با اين پروژه همكاري دارند. علي سبزواري تاكنون دستيار كارگردان و برنامه ريز بوده و دستياري مجموعه تلويزيوني "پايان نمايش" آخرين كار اوست.

کد مطلب 323707

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