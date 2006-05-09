جشنواره اينترنتي پيامبر اعظم برگزار مي شود

به گزارش مهر ، در اين جشنواره مسابقه اينترنتي آثار فرهنگي با موضوع پيامبر برگزار ميشود .
شركت كنندگان ميتوانند با ارسال اينترنتي داستان، مقاله، قطعة ادبي، شعر، عكس، در مسابقه سال پيامبر اعظم شركت كنند.
همچنين بهترين تيتر براي مرگ شارون نيز موضوع مسابقة مرگ شارون جشنواره مذكور است .
جشنواره اينترنتي الگوي من همزمان با افتتاح نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران زير نظر سازمان عقيدتي- سياسي سپاه پاسداران در سايت اينترنتي www.hemase.com آغاز شده و تا پايان ماه جاري ادامه دارد .
جشنواره اينترنتي پيامبر اعظم ( ص ) تحت عنوان " الگوي من " همزمان با نوزدهمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران برگزار مي شود .
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