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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۰۲

تاتو از بازي در "رمز داوينچي" مي‌گويد

آدري تاتو اعلام كرد اگر پيگيري‌هاي ران هاوارد، كارگردان مطرح سينما، نبود به احتمال بسيار در فيلم "رمز داوينچي" بازي نمي‌كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين هنرپيشه كه شهرتش را وامدار بازي در فيلم "آملي" است عنوان كرد زماني كه ران هاوارد با پيشنهاد بازي در فيلم "رمز داوينچي" از راه رسيد، او در حال گذراندن تعطيلات در مكزيك بود. از همين رو حاضر نشد براي بازي در اين فيلم تست بدهد.

هنرپيشه مطرح فرانسه علاوه بر اين احساس مي كرد كه نقش سوفي در اين فيلم براي وي كمي بزرگ است، از همين رو پيشنهاد بازي در اين اثر را نپذيرفت.

او در اين مورد مي گويد: "ران هاوارد اصرار داشت كه من در اين فيلم بازي كنم و من نيز در جلساتي كه او براي گفتگو تعيين مي كرد، شركت مي كردم. سرانجام او توانست مرا براي حضور در اين اثر متقاعد كند و اين در شرايطي بود كه شماري از هنرپيشگان مطرح سينما براي ايفاي نقش سوفي مشتاق بودند."

کد مطلب 323717

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