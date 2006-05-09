به گزارش مهر ، محمد فريز همت - مدير مطبوعات سوريه و مدير غرفه سوريه با بيان اين مطلب ، افزود : نمايشگاه كتاب تهران بزرگترين نمايشگاه كتابي است كه ما هر سال در آن شركت مي كنيم و اين وسعت به ما اجازه تبادل فرهنگي با كشورهاي همسايه و ديگر كشورهاي خارجي را مي دهد.
وي افزود: ايرانيان با برپايي سالانه چنين نمايشگاه گستردهاي در خاور ميانه شرايط و زمينة تبادل فرهنگي بين كشورهاي همسايه را فراهم مي كنند .
فريز همت نمايشگاه كتاب تهران را حلقة واسط در تحكيم روابط فرهنگي با ديگر كشورها خواند و گفت ما به مشاركت با ايران در عرصههاي فرهنگي علاقهمنديم و به همين دليل با ايجاد مراكز فرهنگي سعي داريم اين روابط را گسترده تر كنيم .
مدير مطبوعات كشور سوريه در پايان، سطح مطبوعات ايران را در حد مطلوب توصيف كرد و افزود : ما در عرصه مطبوعات ايران را الگوي خود قرار داده ايم .
مدير غرفه سوريه در نوزدهمين نمايشگاه كتاب :
نمايشگاه كتاب تهران زمينه ساز تبادل فرهنگي با كشورهاي همسايه است
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران حلقه واسط تبادل فرهنگي كشورهاي همسايه است .
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