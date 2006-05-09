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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۲۵

يك نويسنده و استاد دانشگاه ؛

كتابهاي خارجي بايد با قيمت واقعي خود عرضه شود

مرتضي مرديها ، گفت : امسال كتابهاي خارجي نسبت به سال گذشته به لحاظ قيمت و عرضه وضعيت بهتري پيدا كرده است .

به گزارش مهر ، اين نويسنده معاصر و استاد علوم سياسي درگفتگو با ستاد خبري نمايشگاه كتاب ، افزود : اميدوارم دولت سياستي را اجرا كند كه در سالهاي بعد يارانه به كتابهاي خارجي تعلق نگيرد و اين دست كتابها با قيمت واقعي خود عرضه شوند .

وي يادآور شد : وقتي كتاب خارجي با قيمت واقعي خود عرضه شود ، آن گاه هر كتاب به دست اهل خودش مي‌رسد و حرص و ولع بسياري براي خريدن كتابهاي خارجي، از بين مي ‌رود.

اين نويسنده كه به زودي كتاب " مباني نقد فكر سياسي " رامنتشر مي ‌كند ، ادامه داد : من از روند برگزاري نمايشگاه كتاب راضي هستم و اصلاً از نق زدن‌هاي روشنفكري خوشم نمي‌آيد . زيرا اگر بخواهيم ايراد بگيريم ، هميشه چيزي براي ايراد گرفتن وجود دارد ، در صورتي كه بايد توجه كنيم كه برگزاري چنين نمايشگاهي چقدر مشكل است .

کد مطلب 323736

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