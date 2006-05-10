به گزارش خبرگزاري "مهر"، انوشيروان ارجمند، محبوبه بيات، شهراد وثوقي، بهار ارجمند، معصومه كريمي، محمود هندياني، علي محمدصادق، رضا صورتي، مهدي باقدم و عليرضا مهديزاده بازيگران اين اجرا هستند. همچنين در اين اجرا به جاي برزو ارجمند كه در ايام جشنواره در نمايش ايفاي نقش مي كرد، اشكان جنابي بازي مي كند.

نمايش "امشب بايد بميرم" كاري از گروه تئاتر پرگار و داستان آن پيرامون خودكشي يك استاد دانشگاه به نام ناصر نوربالاست كه در جريان مشكلات زندگي خود متوجه مي شود اعضاي خانواده اش او را بسيار دوست دارند و ...



مدير اجرايي اين نمايش سپيده قادري است و مهدي سعيدي طراحي صحنه آن را به عهده دارد. مدت اجراي نمايش هم 90 دقيقه است. ديگر عوامل "امشب بايد بميريم" عبارتند از علي محمد صادق مدير صحنه، تهمينه مرتضوي منشي صحنه، حميدرضا فلاحي تنظيم موسيقي و مشاور كارگردان و قدير عيدي زاده دراماتورژ.



"گاهي اوقات براي زنده بودن بايد مرد" آخرين نمايشي است كه قادري در سال هاي گذشته در تئاتر شهر اجرا كرد.