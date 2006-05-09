به گزارش مهر ، قدرت ‌الله رحماني مشاور وزير ارشاد در امور ايثارگران با بيان اين مطلب افزود : به منظور اشاعه فرهنگ شهادت و ايثار در فرهنگ عمومي ، به زودي نمايشگاه تخصصي دفاع مقدس با عنوان جهاد، شهادت و دفاع مقدس برگزار مي شود .



وي در ادامه افزود : از آنجا كه هفته‌ دفاع مقدس مصادف با هفته نخست آغاز كار مدارس و دانشگاه‌ هاست ، زمان برگزاري اين نمايشگاه از هفته دفاع مقدس به تاريخ ديگري موكول مي ‌شود .



بنابر اظهارات مشاور وزير ارشاد در امور ايثارگران به منظور ارايه تسهيلات به ناشران حوزه دفاع مقدس، پيش‌نويس طرح شرح وظايف مشاوران وزرا در امور ايثارگران در چهار هدف اصلي خدمات‌رساني به ايثارگران داخل و خارج از دستگاه‌هاي دولتي و افراد فعال در امور ترويج امر شهادت و ايثار تهيه شده است .



به گفته رحماني، 90 درصد مراجعان حوزه نشر، خارج از وزارت‌خانه‌ها هستند كه نيازمند به راهنمايي‌هاي حقوقي حمايت‌هاي قانوني هستند.



مشاور وزير ارشاد در امور ايثارگران درباره نمايشگاه مطبوعات و نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب گفت : به نظر مي‌رسد اين نمايشگاه نسبت به سالهاي گذشته‌ زنده‌تر و فعال‌تر بوده و از استقبال بي ‌نظير و در خور توجهي نيز برخوردار است.



وي درباره انتقال محل نمايشگاه از محل فعلي يادآور شد : نمايشگاه كتاب هويتي 20 ساله دارد و از سوي ديگر نمايشگاه بين‌المللي است و ناشران خارجي هم از آن استقبال مي‌كنند، به همين دليل سياستها و برنامه‌هاي اجرا شده به ويژه نمايشگاه‌ هاي محلي و تخصصي بايد در راستاي توسعه و تقويت اين نمايشگاه باشد .



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