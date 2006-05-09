روحانيون در سپاه و بسيج بسيجيان جوان را در مقابل هجمه هاي فرهنگي دشمن بيمه كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در همايش سالانه نمايندگي هاي ولي فقيه مناطق و نواحي نيروي مقاومت بسيج كه در سالن پنجم آذر ستاد اين نيرو برگزار شد، با اشاره به ضرورت جريان شناسي و افق ديد سياسي كاركنان سپاه خاطرنشان كرد: مسئولان نمايندگي ها مسئول فكر و اعتقاد و بينش سياسي پاسداران هستند و بايد جبهه هايي كه امروز در مقابل نيروهاي خدمتگزار قرار دارند را خوب به پاسداران بشناسانند.

نماينده ولي فقيه در سپاه افزود: جبهه هاي محاربين، معاندين، مخالفين، رقيبان و بي تفاوت ها در جامعه امروز وجود دارند، نوع برخورد و تعامل با هر يك از آنها متفاوت است و پاسداران و بسيجيان بايد اشرافيت كامل به نحوه برخورد با آنان را داشته باشند.

سعيدي با اشاره به رويكرد جديد تبليغات در سپاه افزود: تبليغات بايد مكمل آموزش هاي عقيدتي در سپاه و بسيج باشد و تبليغات قلب يك سازمان است و بايد از لحاظ فكري و اعتقادي بينش هاي لازم را به كاركنان انتقال بدهد و نبايد تبليغات فقط به نصب پلاكارد و گراميداشت ايام خلاصه شود.

نماينده ولي فقيه در سپاه با اشاره به نقش مهم تبليغات در افكار عمومي گفت: تبليغات بايد بر مردم تاثير گذار باشد چون دشمن در وضعيت كنوني از راه تبليغات و به وسيله ابزارهاي تبليغي مي خواهد بر ذهن و افكار جوانان تاثير گذاشته و در ايمان و باور آنان تزلزل ايجاد كند.

وي گفت: نمايندگي ها و روحانيون در سپاه و بسيج با شناخت نسبت به توطئه هاي دشمنان، بايد به بسيجيان جوان آگاهي داده و آنان را در مقابل هجمه هاي فرهنگي دشمن بيمه كنند.

حجت الاسلام سعيدي در پايان گفت: اگر نمايندگي ها بتوانند حداقل 45 هزار فرمانده پايگاه مقاومت در سراسر كشور را درست و خوب آموزش دهند كار بسيار بزرگي را انجام داده اند.