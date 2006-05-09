ارسال نامه به بوش به معناي ارتقاي سطح ديپلماسي در دولت احمدي نژاد است

دكتر طباطبايي استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مورد آثار ديپلماتيك نامه احمدي نژاد به جرج بوش، اظهار داشت: البته هنوز چون محتواي نامه مشخص نشده است، اظهارنظر دقيقي در مورد آن نمي توان داشت، اما اين نامه به معناي ارتقاي سطح ديپلماسي در دولت احمدي نژاد مي تواند تفسير گردد.

وي افزود: اين تفكر كه بايد از همه ابزارها در همه سطوح در جهت ديپلماسي براي حفظ منافع ملي استفاده كرد، مثبت و قابل توجه است.

اين استاد دانشگاه در پايان تصريح كرد: دولت بايد به سمت ارائه راهكارهاي ملموس حقوقي، سياسي و بين المللي براي مديريت بحران هسته اي پيش رود و ارسال اين نامه جزو كارهاي مثبت احمدي نژاد محسوب مي شود.