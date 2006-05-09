نامه احمدي نژاد در شرايط كنوني فاقد تاثير در عرصه جهاني است

محمود محمدي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، اظهار داشت: گرچه از محتواي نامه احمدي نژاد اطلاع دقيقي در دست نيست ولي يك ابتكار خوب است كه طي آن رئيس جمهور، پيام و ديدگاه و انتظارات خود را درباره مسائل دوجانبه، منطقه اي و جهاني به سران كشورها منتقل مي كند.

وي با اشاره به تبادل نامه ميان هاشمي رفسنجاني و صدام كه منجر به حل مسائل مربوط به اسراي ايراني و عراقي پس از پايان جنگ شد، ابراز اميدواري كرد: نامه احمدي نژاد به گونه اي به رشته تحرير درآمده باشد كه به حل مسائل موجود ميان ايران و آمريكا منتهي شود.

اين نماينده در عين حال گفت: ميزان تاثيرگذاري نامه رئيس جمهور بسته به محتواي آن است ولي در شرايط كنوني با توجه به اوج گرفتن مشكلات در روابط ايران و آمريكا بعيد است موثر باشد ؛ مگر آن كه احمدي نژاد از بوش خواسته باشد، فشار سياسي بر ايران را كاهش دهد كه قطعا چنين نيست.

محمدي در پايان خاطر نشان كرد: اين نامه و پيام اگر با رويكرد جديد براي جهاني بهتر و سرشار از صلح، امنيت و عدالت، در شرايط گذشته نوشته مي شد، بهتر بود و قطعا در عرصه جهاني تاثير بيشتري داشت.