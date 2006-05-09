خبرنگاران ايراني براي مصاحبه حضوري به سفارت آلمان مي روند

به گزارش خبرگزاري " مهر" وبه نقل ازسايت خبري فدراسيون فوتبال سفارت جمهوري فدرال آلمان در ايران زمان مصاحبه خبرنگاران وعكاسان اعزامي كشورمان به جام جهاني جهت دريافت ويزا را اعلام كرد.

بنابراين گزارش نكته قابل ذكر درمورد 43 خبرنگار داراي ID كارت اينست كه سفارت ازپذيرش افرادي كه ديرتر ازساعت 45/6 دقيقه صبح درمحل حاضر شوند، معذور است.

اسامي 43 تن ازخبرنگاراني كه ID كارت حضور در جام جهاني آلمان را دراختيار دارند، بدين شرح است: 1ـ حسين قدوسي 2ـ بهمن اسدي 3ـ افشين عبداللهيان 4ـ اردشير لارودي 5ـ عباس عبدالملكي 6ـ كامران احمدپور، 7ـ مهدي هژبري 8ـ كاووس صادقلو كيوي 9ـ محمد ملاسعيدي 10ـ جهانگير كوثري 11ـ محمدرضا تهراني 12ـ اكبر عزيزي 13ـ آرش راهبر 14ـ سيد مهدي كاظمي 15ـ محمد مصلح آبادي 16ـ رضا خسروي 17ـ محسن معتمد كيا 18ـ ميثم زمان آبادي 19ـ عليرضا خليفه 20ـ ساسان شادمان منفرد 21ـ محمود رضا نواده بابايي 22ـ نويد مجد قوانلو 23ـ محمد فرنود 24ـ رضا رياضتي 25ـ علي كاوه 26ـ مجتبي جانبخش 27ـ فرشيد عباسي 28ـ مهدي زارع 29ـ ابوالفضل امان الله 30ـ مهدي عاقلي 31ـ مهدي هاشمي 32ـ مهرزاد عطاريان 33ـ مهدي صادقي 34ـ عادل فردوسي پور 35ـ محمد اصلاني 36ـ پيمان اسديان 37ـ محمد رزمجو 38ـ مهدي حدادپور 39ـ علي فت‍ح الله زاده 40ـ جواد واحدي 41ـ علي فولادي 42ـ مازيار ناظمي 43ـ سيروس معدندار.

همچنين ساير خبرنگاران بايستي در دونوبت بعد ازظهر روزسه شنبه 26 ارديبهشت ماه جاري و براساس ساعاتا ذيل با همراه داشتن مدارك لازم به سفارت آلمان مراجعه نمايند.

گروه اول ( ساعت 13 بعدازظهر): جعفر تبريزي، شهاب محمدي، مهدي خرمي يكتا، عليرضا حافظي، عزيز پيراني، محمدرضا ميرحسيني، سيف الله صمديان، علي رهبر، رضا سعيدي پور، داود اسماعيل گل، مرتضي شمس، علي مداحي بابلسري، امير خسروجردي، محمد سيانكي، مجيد حسين پور كوهستاني، محمدرضا ميرزائيان، محمدرضا سروش، محمد بهنام، امير محب ملكي، رضا عليشيري، ناصرحسيني آشتياني ومجيد باباعلي.

گروه دوم ( ساعت 30/13 بعدازظهر): نادر داودي، محسن حاجيلو، محمد دهقان پور، سيد احد علوي، محمود اكبرزاده، سيدعليرضا علوي رضوي، تقي زنجاني، محمدرضا نصرالله زاده، محمود كربلايي نظر، فريدون خاكي، فضل الله احمدي، حميدرضا علي اكبري، مجيد قره گزلو، بهزاد كاوياني، ميلاد صدرعاملي، فؤاد عمراني، بهرام شفيع، بهزاد قاضي پور، علي خماند، سيامك قليچ خاني، مرتضي موسوي زنوز، سيد مجتبي علوي.

ضمناً همراه داشتن مدارك ذيل در زمان مراجعه به سفارت ضروري مي باشد:

1ـ دو نسخه فرم درخواست، كه به طور كامل و خوانا پر و امضاء شده باشد.

2ـ دو قطعه عكس رنگي (5/3×5/4) جديد با زمينه روشن

3ـ گذرنامه ( داراي سه ماه اعتبارپس ازتاريخ بازگشت) ويكسري فتوكپي ازصفحات دوم وسوم شناسنامه شخص متقاضي وكپي

4ـ درصورت امكان، شناسنامه وگذرنامه همسر

5ـ كارت ورود به بازي و دعوتنامه بصورت تعهد مالي براساس ماده 68 قانون اقامت در آلمان وكپي آن، تاييديه رزرواسيون هتل به همراه يك نسخه فتوكپي جايگزين دعوتنامه خواهد بود.

6ـ بيمه نامه مسافرتي براي طول مدت مسافرت وكپي

7ـ ارائه مداراكي دال برچگونگي تامين مخارج

8ـ مدارك كاري خود كه شامل اين مدارك باشد: معرفي نامه ازطرف كارفرما كه در آن وضعيت شغلي وسابقه شما مشخص مي شود، فيش حقوقي، روزنامه رسمي تاسيس شركت، ليست بيمه، گواهي دانشجويي يا درصورت موجود پروانه كسب، كارت بازرگاني، جوازتوليد وفتوكپي هريك ازمدارك

9ـ درصورتي كه شما ويا همسرتان داراي سند منزل و يا زمين مي باشيد، ارائه اين اسناد به همراه فتوكپي آنها وهمچنين فيش حقوقي همسرتان، درصورتي كه همسرشما شاغل مي باشد، الزامي است.

10ـ هزينه صدور ويزا (مبلغ 45000 تومان).