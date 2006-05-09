نامه احمدي نژاد مي تواند در تنوير افكار عمومي ملت آمريكا موثر باشد / در نامه اشاره اي به مسائل هسته اي نشده است

عليرضا زاكاني در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، تصريح كرد: اين نامه محصول اجماع مسئولان عالي رتبه سياسي كشور بود كه توسط احمدي نژاد به رشته تحرير درآمد.

وي با تاكيد بر اينكه نامه رئيس جمهوري اسلامي ايران به همتاي آمريكايي اش از موضع اقتدار نوشته شده، درباره محتواي آن اظهار داشت: در اين نامه در خصوص مشكلات كشورها و شرايط كنوني جهاني و منطقه اي بحث شده و ضمن ريشه يابي چالش هاي موجود، راهكارهاي خروج از اين وضعيت تبيين شده است.

زاكاني در پايان با بيان اينكه احمدي نژاد در نامه خود به بوش به مسائل هسته اي ايران نپرداخته، گفت: از آنجا كه ممكن بود تعابير نادرستي از نامه در مقطع كنوني از رسيدگي به پرونده ايران شود، بر اساس يك تدبير از پرداختن به اين موضوع خودداري شد تا در محتواي نامه تناقض نباشد.