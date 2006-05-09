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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۰:۰۰

هفته آينده براي گفتگو درباره موضوع هسته اي ايران ،

لاوروف به چين مي رود

لاوروف به چين مي رود

وزير امور خارجه روسيه هفته آينده براي گفتگو در خصوص مسائل مهم بين المللي به پكن سفر مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري اينترفكس،"سرگئي لاوروف" كه در نيويورك به سر مي برد اعلام كرد كه آماده سفر به پكن براي ديدار با همتاي چيني خود در 25 ارديبهشت است .

وزارت خارجه روسيه نيز با انتشار بيانيه اي اعلام كرد :" پيش از آماده سازي ديدار لاوروف از چين در 15 الي 18 مي (25 الي 28 ارديبهشت) وي در نيويورك درباره چند مسئله مهم بين المللي از جمله فشار بر موضوع هسته اي ايران گفتگو كرد".

گفته مي شود كه موضوع هسته اي ايران يكي از دستور كارهاي گفتگوي لاوروف با مقامات چيني خواهد بود.

امروز همچنين وزير امورخارجه روسيه بار ديگر تاكيد كرد كه براي حل موضوع هسته اي ايران ، مذاكرت بيشتر،  از جمله مذاكرات مستقيم بيشتر بين قدرتهاي اصلي و ايران بايد صورت گيرد .

کد مطلب 323877

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