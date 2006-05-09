ترويج فرهنگ اسلامي بر عهده يكايك افراد جامعه است

به گزارش خبرگزاري "مهر" آيت ‌الله فاضل لنكراني روز سه‌ شنبه در ديدار مسئولان فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح كشور با ايشان در سخناني با بيان اينكه انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب فرهنگي بوده است، گفت : در يك جامعه اسلامي ترويج فرهنگ اسلام فقط بر عهده فردي خاص نيست، بلكه همه بايد اين مسئله را وظيفه خود بدانند.

اين مرجع تقليد با اشاره به نقشه‌هاي استكبار براي از بين بردن اصالت فرهنگي جامعه تصريح كرد : دشمنان در صدد هستند به هر نحوي روحيه جوانان ما را تضعيف كنند و ما بايد در اين شرايط براي مقابله با اين توطئه‌ها مجهز شويم و نقشه‌هاي آنان را نقش بر آب كنيم.

استاد حوزه علميه قم با اشاره به فعاليت گسترده ماهواره‌ ها و سايت ‌هاي اينترنتي در جهت تهاجم فرهنگي تأكيد كرد : براي ايستادگي در برابر هجمه‌ هاي دشمنان، كشور نيازمند نيروهاي متخصص است.

وي همچنين با اشاره به اهميت نقش نيروهاي مسلح در كشور گفت : با وجود نيروهاي مسلح متخصص و آموزش ديده، مي‌ توانيم در برابر تهاجم فرهنگي ايستادگي كنيم.

آيت ‌الله فاضل لنكراني با اشاره به اينكه دولت ايران تنها حكومت شيعي در جهان است، خطاب به نيروهاي مسلح گفت : شما مسئوليت سنگيني برعهده داريد و آن پاسداري از انقلاب اسلامي است.