سند ملي قرآن كشور تدوين مي شود / سازمان دارالقرآن الكريم از فعاليتهاي مردمي حمايت مي كند

به گزارش خبرنگار"مهر"، مهدي شكري مدير طرح و برنامه سازمان دارالقرآن الكريم در نخستين كنفرانس خبري سازمان در سال جاري كه امروز 19 اردببهشت برگزار شد، گفت: با توجه به ضرورت توسعه فعاليتهاي قرآني و انسجام آن در سال جاري و در قالب برنامه چهارم توسعه بر آن شديم تا طرحي جامع تصويب و چگونگي فعاليتهاي قرآني كشور را با توجه به ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل جامعه تبيين و تشريح كنيم.



وي با اشاره به چهار كارگروهي كه در تدوين اين طرح دخالت دارند گفت: كارشناسان قرآني در قالب كارگروههاي آموزش، پژوهش، تبليغ و تريج ما را ياري مي دهند اگرچه اين طرح نيازمند عزمي ملي است و همه دستگاهها بايد به عملي كردن آن كمك كنند.



شكري با اشاره به اينكه تدوين و اجراي طرح بر عهده سازمان تبليغات است، افزود: طبق مصوبه هيئت وزيران سازمان تبليغات، مجري اين طرح و مشخص كننده تكليف هر نهاد و سازماني است و اميد مي رود اين طرح به صورت سند ملي قرآن تا شهريور ماه تدوين شود.

مهدي قره شيخلو معاون ارتباطات و پشتيباني سازمان دارالقرآن نيز به فعاليتهاي اصلي سازمان از سال 81 تا 84 اشاره كرد و گفت: برگزاري 700 دوره تربيت معلم روخواني قرآن، برگزاري 400 دوره تربيت معلم در حوزه تجويد،25 دوره تربيت مترجم،80 دوره تربيت ممتحن و 1800 دوره آموزش مفاهيم قرآن كريم و شش مرحله مسابقات نورالمبين در زمينه ترجمه قرآن و چهار دوره مسابقات قرائت قرآن ويژه برگزيدگان جلسات قرآن، با هدف شناسايي و پشتيباني از استادان اين جلسه ها از فعاليتهاي سازمان در اين سالها بوده است.



وي با اشاره به فعاليتهاي سازمان دارالقرآن الكريم در حوزه چاپ و نشر گفت: 92 هزار جزء قرآن تصحيح شده و 1730 مجوز چاپ براي 30 ميليون جلد و هزار مجوز نشر براي 16 ميليون جلد قرآن از سال 81 تا 84 صادر شده است.



قره شيخلو گفت: برگزاري دو همايش ويژه ناشران و خطاطان قرآن و دو دوره تربيت مصحح از ديگر اقدامات سازمان در اين چهار سال بوده است. همچنين چاپ 250 هزار جلد قرآن با خط عثمان طه و رسم الاملاي فارسي براي سهولت در خواندن و ارائه ارزان آن به علاقه مندان از ديگر كارهاي سازمان بوده است.



وي افزود: همچنين نظارت بر ترجمه قرآن و ارائه استانداردي براي رسم الخط و رسم العلائم قرآن كريم كه در آموزش بسيار موثر است از وظايف اين سازمان استچرا كه تفاوتهاي بسيار در زمينه آموزش و رسم الخط وجود دارد و بايد ديد كدام رسم الخط در آموزش كاربرد بيشتري دارد.



قره شيخلو از برگزاري جشنواره الگوهاي برتر تدريس خبر داد و گفت: ما در سال 84، 1200 اثر مكتوب را بررسي و 400 اثر را در سه حوزه كودكان،نوجوانان و بزرگسالان برگزيديم سپس از آنان امتحان عملي گرفتيم كه نفرات برتر به زودي معرفي مي شوند.



وي يادآور شد: سازمان دارالقرآن از فعاليتهاي مردمي حمايت مي كند كه مي توان به حمايتهاي نقدي و غيرنقدي سازمان اشاره كرد. در بخش نهضت قرآن آموزي نيز مي توان از برگزاري 25 هزار كلاس آموزش روخواني،13 هزار كلاس روان خواني و هفت هزار كلاس مفاهيم عمومي قرآن نام برد. ساماندهي مراكز قرآني مردمي، تعامل با دستگاهها و وزارتخانه ها ، تأسيس كتابخانه هاي تخصصي قرآن در استانها از فعاليتهاي فراسازماني دارالقرآن است.



قره شيخلو با اشاره به سايت سازمان با نام تلاوت گفت: بر آن هستيم تا هيئتي تشكيل دهيم و به تقويت محتواي سايت بپردازيم.اما سازمان هيچ نظارتي بر نرم افزارها و سايتهاي قرآني ديگر ندارد.

در ادامه اين نشست احمد حاجي شريف معاون آموزش و پژوهش سازمان در پاسخ به خبرنگار"مهر" درباره وجود يك ترجمه واحد از قرآن گفت: قرآن ترجمه ناپذير است و در طول زمانهاي متفاوت فهم و درك ما از اين كتاب تغيير كرده و بيشتر مي شود بنابراين وجود يك ترجمه واحد از قرآن درست نيست و ما تنها مي توانيم اغلاط را اصلاح كنيم.

