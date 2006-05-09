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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۰:۲۳

سند ملي قرآن كشور تدوين مي شود / سازمان دارالقرآن الكريم از فعاليتهاي مردمي حمايت مي كند

سند ملي قرآن كشور تدوين مي شود / سازمان دارالقرآن الكريم از فعاليتهاي مردمي حمايت مي كند

طي نشست خبري كه صبح امروز با حضور مسئولان سازمان دارالقرآن الكريم برگزار شد با اعلام اينكه طرح جامع قرآني يا سند ملي قرآن تا اواخر شهريور ماه امسال از سوي سازمان دارالقرآن كريم سازمان تبليغات اسلامي تدوين و به مرحله اجرا در مي آيد، تأكيد شد: فعاليتهاي مردمي از سوي سازمان مورد حمايت قرار مي گيرند.

به گزارش خبرنگار"مهر"، مهدي شكري مدير طرح و برنامه سازمان دارالقرآن الكريم در نخستين كنفرانس خبري سازمان در سال جاري كه امروز 19 اردببهشت برگزار شد، گفت: با توجه به ضرورت توسعه فعاليتهاي قرآني و انسجام آن در سال جاري و در قالب برنامه چهارم توسعه بر آن شديم تا طرحي جامع تصويب و چگونگي فعاليتهاي قرآني كشور را با توجه به ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل جامعه تبيين و تشريح كنيم.

وي با اشاره به چهار كارگروهي كه در تدوين اين طرح دخالت دارند گفت: كارشناسان قرآني در قالب كارگروههاي آموزش، پژوهش، تبليغ و تريج ما را ياري مي دهند اگرچه اين طرح نيازمند عزمي ملي است و همه دستگاهها بايد به عملي كردن آن كمك كنند.

شكري با اشاره به اينكه تدوين و اجراي طرح بر عهده سازمان تبليغات است، افزود: طبق مصوبه هيئت وزيران سازمان تبليغات، مجري اين طرح و مشخص كننده تكليف هر نهاد و سازماني است و اميد مي رود اين طرح به صورت سند ملي قرآن تا شهريور ماه تدوين شود.

مهدي قره شيخلو معاون ارتباطات و پشتيباني سازمان دارالقرآن نيز به فعاليتهاي اصلي سازمان از سال 81 تا 84 اشاره كرد و گفت: برگزاري 700 دوره تربيت معلم روخواني قرآن، برگزاري 400 دوره تربيت معلم در حوزه تجويد،25 دوره تربيت مترجم،80 دوره تربيت ممتحن و 1800 دوره آموزش مفاهيم قرآن كريم و شش مرحله مسابقات نورالمبين در زمينه ترجمه قرآن و چهار دوره مسابقات قرائت قرآن ويژه برگزيدگان جلسات قرآن، با هدف شناسايي و پشتيباني از استادان اين جلسه ها از فعاليتهاي سازمان در اين سالها بوده است.

وي با اشاره به فعاليتهاي سازمان دارالقرآن الكريم در حوزه چاپ و نشر گفت: 92 هزار جزء قرآن تصحيح شده و  1730 مجوز چاپ براي 30 ميليون جلد و هزار مجوز نشر براي 16 ميليون جلد قرآن از سال 81 تا 84 صادر شده است.

قره شيخلو گفت: برگزاري دو همايش ويژه ناشران و خطاطان قرآن و دو دوره تربيت مصحح از ديگر اقدامات سازمان در اين چهار سال بوده است. همچنين چاپ 250 هزار جلد قرآن با خط عثمان طه و رسم الاملاي فارسي  براي سهولت در خواندن و ارائه ارزان آن به علاقه مندان از ديگر كارهاي سازمان بوده است.

وي افزود: همچنين نظارت بر ترجمه قرآن و ارائه استانداردي براي رسم الخط و رسم العلائم قرآن كريم كه در آموزش بسيار موثر است از وظايف اين سازمان استچرا كه تفاوتهاي بسيار در زمينه آموزش و رسم الخط وجود دارد و بايد ديد كدام رسم الخط در آموزش كاربرد بيشتري دارد.

قره شيخلو از برگزاري جشنواره الگوهاي برتر تدريس خبر داد و گفت: ما در سال 84، 1200  اثر مكتوب را بررسي و 400 اثر را در سه حوزه كودكان،نوجوانان و بزرگسالان برگزيديم سپس از آنان امتحان عملي گرفتيم كه نفرات برتر به زودي معرفي مي شوند.

وي يادآور شد: سازمان دارالقرآن  از فعاليتهاي مردمي حمايت مي كند كه مي توان به حمايتهاي نقدي و غيرنقدي سازمان اشاره كرد. در بخش نهضت قرآن آموزي نيز مي توان از برگزاري 25 هزار كلاس آموزش روخواني،13 هزار كلاس روان خواني و هفت هزار كلاس مفاهيم عمومي قرآن نام برد. ساماندهي مراكز قرآني مردمي، تعامل با دستگاهها و وزارتخانه ها ، تأسيس كتابخانه هاي تخصصي قرآن در استانها از فعاليتهاي فراسازماني دارالقرآن است.

قره شيخلو با اشاره به سايت سازمان با نام تلاوت گفت: بر آن هستيم تا هيئتي تشكيل دهيم و به تقويت محتواي سايت بپردازيم.اما سازمان هيچ نظارتي بر نرم افزارها و سايتهاي قرآني ديگر ندارد. 

در ادامه اين نشست احمد حاجي شريف معاون آموزش و پژوهش سازمان در پاسخ به خبرنگار"مهر" درباره وجود يك ترجمه واحد از قرآن گفت: قرآن ترجمه ناپذير است و در طول زمانهاي متفاوت فهم و درك ما از اين كتاب تغيير كرده و بيشتر مي شود بنابراين وجود يك ترجمه واحد از قرآن درست نيست و ما تنها مي توانيم اغلاط را اصلاح كنيم.

کد مطلب 323909

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