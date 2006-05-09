موج انتقادها عليه مسكو ، چرا ؟ ؛ نقد مهر درباره افزايش فشارهاي غرب به روسيه

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از روند دموكراسي در روسيه و عملكرد اقتصادي اين كشور در حوزه انرژي ابراز نگراني كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهر

اين انتقاد پس از آن صورت مي گيرد كه چندي پيش ديك چني معاون بوش نيز در كنفرانسي در جمع رهبران كشورهاي حوزه درياي سياه و بالتيك در ويلنيوس (پايتخت ليتواني ) از سردي روابط روسيه و آمريكا سخن گفته و از سوء استفاده مسكو از قدرت انرژيك خود براي زورگويي به همسايگانش انتقاد كرده بود .

معاون رئيس جمهوري آمريكا همچنين براين نكته اشاره كرده بود كه مولفه هاي اصلاحات در روسيه از سال هاي گذشته با محدود كردن حقوق دموكراتيك در اين كشور در حال وارونه شدن است و به ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه هشدارداده بود كه اقدامات روسيه در زمينه محدود كردن حقوق دموكراتيك ممكن است به روابط اين كشور با كشورهاي ديگر لطمه وارد كند .

سلسله اتهامات دولتمردان كاخ سفيد در برهه زمان كنوني را در چند علت مي توان ارزيابي كرد . نفوذ دوباره روسيه در كشورهاي آسياي ميانه و توقف موج انقلابهاي رنگين ، بالارفتن قيمت انرژي و افزايش توان اقتصادي روسيه ، مخالفت با قطعنامه پيشنهادي غرب عليه ايران در شوراي امنيت از جمله مواردي است كه نگراني واشنگتن را برانگيخته است .

روسيه در سال هاي اخير با افزايش توان اقتصادي در مناسبات جهاني نقش برجسته تري ايفا مي نمايد . با توجه به افزايش قيمت جهاني نفت و گاز وابستگي كشورهاي اروپايي و جمهوري هاي شوروي سابق در زمينه انرژي را بيش از پيش افزايش داده و ميزان قدرت نفوذي مسكو را در عرصه بين الملل افزايش داده است .

ناكامي آمريكا در توسعه پايگاههاي خود در جمهوري هاي آسياي ميانه و همسويي دوباره اين كشورها با روسيه روند گسترش پايگاههاي اين كشور در اين بخش از جهان را با خلاء روبرو كرده است .

در كنار اين دو موضوع مخالفت روسيه با فصل هفتم منشور سازمان ملل در قبال پرونده هسته اي ايران مقامات واشنگتن را به اعمال فشار از طريق مباحثي چون حقوق بشر و دموكراسي كشانده است . كاخ سفيد همانطور كه موضوع هسته اي ايران را برجسته نموده است تا بر مشكلات ملي و بين المللي اش سرپوش بگذارد در مقابل روسيه هم با برجسته نمودن مسائل بشردوستانه و غيره سعي دارد در زمينه مسئله هسته اي ايران از مسكو امتياز بگيرد .

به گزارش مهر با اين تفاسير دولتمردان آمريكا براي گريز از ناكاميهاي خود در طرحهاي بين المللي پيش بيني مي شود بر ترفندهاي پيشگيرانه خود در برابر گسترش قدرت روسيه بيافزايند و روسيه نيز در مقابل شركت هاي آمريكايي را از سرمايه گذاري در بخشهاي جذاب نفت و گاز محروم كند .