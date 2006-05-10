محمد رضا اسكندري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت: مسئوليت احداث اين شهرك ها بر عهده بانك كشاورزي است و فارغ التحصيلاني كه نياز به تسهيلات كشاورزي دارند، ملزم به ارائه وثيقه نخواهند بود.

وي افزود: با احداث اين شهرك ها قسمت عمده اي از فارغ التحصيلان مشغول به كار خواهند شد و در سيستم دولتي به جاي استخدام آنها از نظارت فني كارشناسان كشاورزي استفاده مي شود.

اسكندري خاطر نشان كرد: در كنار واحدهاي صنعتي و كشاورزي واحدهاي آموزشي نيز داير خواهد شد تا توليد كنندگاني كه تنها در بخش تئوري معلومات دارند در بخش عمل و توليد نيز مهارت هاي لازم را كسب كنند.

وزير جهاد و كشاورزي تصريح كرد: با احداث اين شهرك ها در سطح كشور از تمام توان و ظرفيت هاي موجود استفاده خواهد شد و كشور گام هاي بلندي در راه رسيدن به توسعه پايدار برمي دارد.

به گفته وزير جهاد كشاورزي، شهرك‌هاي صنعتي كشاورزي با هدف افزايش توليدات كشاورزي ، خودكفايي در كنار ساير محصولات اساسي و توسعه صادرات غير نفتي احداث مي شوند.