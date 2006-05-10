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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۹:۳۵

وزير جهاد كشاورزي در گفتگو با "مهر" خبر داد:

احداث شهرك‌هاي صنعتي كشاورزي در كشور

احداث شهرك‌هاي صنعتي كشاورزي در كشور

وزير جهاد كشاورزي از احداث شهرك‌هاي صنعتي كشاورزي براي ارائه به فارغ التحصيلان رشته‌هاي كشاورزي خبر داد.

محمد رضا اسكندري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت: مسئوليت احداث اين شهرك ها بر عهده بانك كشاورزي است و فارغ التحصيلاني كه نياز به تسهيلات كشاورزي دارند، ملزم به ارائه وثيقه نخواهند بود.

وي افزود: با احداث اين شهرك ها قسمت عمده اي از فارغ التحصيلان مشغول به كار خواهند شد و در سيستم دولتي به جاي استخدام آنها از نظارت فني كارشناسان كشاورزي استفاده مي شود.

اسكندري خاطر نشان كرد: در كنار واحدهاي صنعتي و كشاورزي واحدهاي آموزشي نيز داير خواهد شد تا توليد كنندگاني كه تنها در بخش تئوري معلومات دارند در بخش عمل و توليد نيز مهارت هاي لازم را كسب كنند.

وزير جهاد و كشاورزي تصريح كرد: با احداث اين شهرك ها در سطح كشور از تمام توان و ظرفيت هاي موجود استفاده خواهد شد و كشور گام هاي بلندي در راه رسيدن به توسعه پايدار برمي دارد.

به گفته وزير جهاد كشاورزي، شهرك‌هاي صنعتي كشاورزي با هدف افزايش توليدات كشاورزي ، خودكفايي در كنار ساير محصولات اساسي و توسعه صادرات غير نفتي احداث مي شوند.

کد مطلب 323923

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