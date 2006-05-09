لبنان فشار انگليس بر اسرائيل براي خارج شدن از مزارع شبعا را خواستار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، نخست وزير لبنان كه درلندن پايتخت انگليس به سر مي برد توني بلر نخست وزير انگليس را به كمك اضافي براي اصلاح ساختاراقتصادي لبنان فرا خواند .

سنيوره پس از مذاكرات خود با بلر به خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: من ملاحظات بسياررضايت بخش را از توني بلر شنيدم كه به نظر مي رسد وي براي حمايت لازم ازلبنان آماده است.

وي افزود: به من رسيده است كه بلر در مي كند كه كمك لبنان براي پيشرفت درچيست بويژه اينكه وي لبناني بودن كشتزارهاي شبعا واهميت عقب نشيني نيروهاي اسرائيلي از اين منطقه را پذيرفت .

نخست وزير لبنان همچنين از بلر خواست اسرائيل را تحت فشار قرار دهد تا از كشتزارهاي اشغالي شبعا عقب نشيني كند. وي در همان حال ابراز اميدواري كرد كه سازمان ملل اين پرونده را بدست بگيرد.

رژيم اشغالگر قدس از سال 1967 كشتزارهاي جنوب لبنان را به اشغال خود در آورده است و تاكنون حاضر نشده به درخواست هاي مقامات لبنان براي بازپس دادن اين منطقه پاسخ دهد.