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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۵۹

پس از نشست مشترك سران دو جنبش اعلام شد؛

تشكيل كميته عالي براي هماهنگي ميان حماس و فتح

پس از آنكه درگيري هاي مسلحانه طرفداران حماس و فتح شماري كشته و زخمي برجاي گذاشت و بر اساس توافقات به عمل آمده بين دو طرف كميته عالي همانگي مشترك براي پيگيري حوادث كنوني تشكيل شد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، در پي درگيري هاي مسلحانه بين طرفداران حماس و فتح ، شب گذشته دولت فلسطين كه جنبش حماس رياست آن را بر عهده دارد و همچنين جنبش فتح به رياست ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در بيانيه مشتركي اعلام كردند: هر شخصي كه سلاح حمل كند،عملي غيرقانوني انجام داده است.

بعد ازنشست طولاني شب گذشته، اسماعيل هنيه نخست وزير كابينه تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد اين نشست از بحران موجود جلوگيري مي كند و روابط مثبتي بين دو طرف ايجاد مي كند.

نخست وزيرتشكيلات خودگران فلسطين همچنين تصريح كرد:" موضوع بحران اقتصادي كه ملت فلسطين درحال گذر ازآن هستند بخش گسترده اي از مذاكرات را به خود اختصاص داد و همچنين دراين نشست در مورد چگونگي تحرك همگي براي كاستن محاصره اقتصادي ظالمانه ملت فلسطين با يكديگر رايزني كرديم".

اسماعيل هنيه از توافق دو جنبش حماس و فتح درباره تشكيل كميته عالي هماهنگي مشترك بين دو جنبش خبر داد كه در مورد برگزاري نشست هاي مستمر براي پيگيري حوادث كنوني فعاليت خواهد كرد و اين كميته عصر امروز نشستي را برگزار خواهد كرد.

همچنين در اين كنفرانس مطبوعاتي كه پس از نشست حماس و فتح برگزار شد، بيانيه مشتركي قرائت شد كه در اين بيانيه بر اين موضوع تاكيد شد كه دو جنبش بر گفتگو به عنوان تنها راه پايان دادن به اختلافات تاكيد دارند.

در درگيري مسلحانه اي كه عصر روزگذشته بين طرفداران جنبش حماس و فتح روي داد 14 فلسطيني زخمي شدند.

همچنين روزدوشنبه در اين درگيري ها كه در نوار غزه به وقوع پيوست سه فلسطيني كشته شدند.

 همچنين خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس و فاروق قدومي دبيركل كميته مركزي جنبش فتح در پي درگيري هاي اخير، طي درخواستي مشترك، طرفداران دو جنبش را به حفظ آرامش و خويشتن داري فراخواندند.

کد مطلب 324000

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