بررسي ارائه مشوق هاي مختلف به ايران درنشست گروه 5+ 1

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، با وجود اينكه روسيه و چين مخالفت خود را با تحريم عليه ايران اعلام كردند،آمريكا و متحدانش روزگذشته با چرخشي جديد در سياست خصمانه خود،اعطاي مشوقهاي احتمالي به ايران به منظور توقف اجباري برنامه هسته ايش را مورد بررسي قراردادند .



مديران سياسي آمريكا،روسيه، چين،انگليس و فرانسه وآلمان روزگذشته دور جديدي از مذاكرات را در مقرسازمان ملل برگزار كردند. اين نشست پس از شكست نشست دوشنبه شب وزراي خارجه گروه 1+5 درنيويورك برگزار شد كه نتوانستند بر سر اتخاذ استراتژي مشترك براي برخورد با برنامه هسته اي ايران به توافق برسند .



با وجود هفته ها تهديد غرب به اتخاذ اقدام شديد عليه ايران با استفاده ابزاري از شوراي امنيت سازمان ملل، آمريكا در حال مذاكره درباره سياست تهديد و تطميع است .



كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا در رابطه با تلاشهاي جديد غرب براي ارائه مشوقها به ايران دريك كنفرانس خبري مشترك كه به وسيله قدرتهاي ديپلماتيك كميته چهارجانبه صلح خاورميانه برگزارشد، اظهار داشت كه "مديران سياسي در حال بررسي راهكارهايي هستند تا به ايران نشان دهند كه راهي وجود دارد كه مي تواند آن را به سمت برنامه هسته اي صلح آميز سوق دهد كه مورد قبول جامعه بين المللي باشد".



وي ادعا كرد: " ما مشخص كرده ايم كه راهي وجود دارد كه اگر ايران آن را دنبال كند منجربه منزوي شدن آنها خواهد شد" .



انگليس و فرانسه و آلمان تا كنون در مذاكرات خود با ايران در جهت ارائه مشوقهاي اقتصادي و ديگرمشوقها در مقابل توقف برنامه هسته ايش ناموفق بوده اند .



اظهارات جديد رايس درباره مشوقها كه نشان از چرخش سياسي كاخ سفيد از موضع خصمانه اش به سمت ديپلماسي را دارد يك روز پس از ديدار وي با وزراي امور خارجه گروه 5+1 در نيويورك صورت مي گيرد .



نشست دوشنبه شب وزراي خارجه گروه 5+1 بدون دستيابي به توافق درباره اتخاذ استراتژي واحد براي برخورد با برنامه هسته اي ايران پايان يافت .

فليپ دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه نيز اظهارداشت كه اين وزرا (گروه 5+1 ) خواستار يافتن راههايي براي ارائه مشوقها و اقدامات بازدارنده طبق واكنشهاي ايران در مناقشه هسته اي هستند .



وي افزود: در صورت همكاري ايران، درميان مشوقها، پيشنهادهاي چند پهلويي وجود دارد، اول در زمينه انرژي هسته اي غير نظامي سپس در زمينه اقتصادي ، فناوري و در زمينه امنيتي.



آمريكا بارها از اعطاي ضمانتهاي امنيتي به ايران خودداري كرده است و اصراردارد كه اگر ديپلماسي شكست بخورد، استفاده از زور را در دستور كار قرار خواهد داد.



آمريكاييها هنوز هم با مقاومت چين و روسيه كه هر دو داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل هستند، روبروهستند. پكن و مسكو با اعمال تحريم و توسل به زور عليه ايران تحت فصل 7 منشور سازمان ملل مخالف هستند .

ليو جيانچائو سخنگوي وزارت امور خارجه چين نيز روز گذشته در پكن خاطر نشان كرد كه طرف چيني مخالف استفاده از تحريم و با توسل به زور براي حل امور بين المللي است .

سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه نيز روز گذشته در پاسخ به سوالي درباره راهكار تطميع وتهديد در جمع خبرنگاران اظهارداشت كه "من ترجيع مي دهم كه درباره پيشنهادهاي معقولانه كه بيانگر يك جايگزين مثبت است، صحبت كنم و مطمئنا ما مدتهاست كه در اين باره در حال گفتگو هستيم ".



شش هفته است كه سه كنفرانس در سطح وزراي امور خارجه و چندين نشست در سطح مقامات ارشد پس از اينكه مسئله هسته اي ايران به شوراي امنيت گزارش شد، برگزارشد و به نظر مي رسد كه قدرتهاي جهان هنوز نتوانستند بر سر برخورد واحد با برنامه هسته اي ايران به توافق برسند .



يك مقام ارشد آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود،خاطر نشان كرد كه فرصت اندكي وجود دارد كه قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت سازمان ملل اين هفته آماده شود .

وي همچنين بيان داشت كه به احتمال بسيار مديران سياسي دوباره هفته آينده در اروپا با هم ديدار خواهند كرد .



فرانك والتر اشتان ماير وزير امور خارجه آلمان در گفتگو با تلويزيون ZDF آلمان اعلام كرد كه پنچ يا شش مسئله هنوزپيش از آماده شدن قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت لاينحل باقي مانده است كه ممكن است ظرف دو هفته آينده برسر آن توافق شود .



وي بدون اشاره به اين مسائل افزود كه ما بايد مطمئن شويم كه نبايد به طور ناخود آگاه تصور شود كه ما نمي توانيم عواقب بعدي را كنترل كنيم .