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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۳۶

"دو متر در دو متر جنگ" در تئاتر شهر اجرا مي‌شود

"دو متر در دو متر جنگ" در تئاتر شهر اجرا مي‌شود

"دو متر در دو متر جنگ" يك كمدي فانتزي درباره جنگ است كه به كارگرداني نيما دهقان از روز يكشنبه 24 ارديبهشت در تالار كوچك تئاتر شهر اجرا مي‌شود.

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، نويسنده اين نمايشنامه حميدرضا آذرنگ است كه با نگاهي انتقادي مقوله جنگ، صلح و دوستي در دنيا را در اثر خود توصيه مي كند. اين نمايش كمدي تراژدي با نگاه فانتزي جنگ را نقد مي كند. "دو متر در دو متر جنگ" از يكشنبه آينده ساعت 30/19 به مدت 50 دقيقه در تالار كوچك (شماره دو) تئاتر شهر روي صحنه مي رود.

فرزين صابوني، هدايت هاشمي، سينا رازاني و عليرضا محمدي بازيگران اين اجرا و دستياران كارگردان هم نويد دهقان و مليحه زماني هستند.

منوچهر شجاع طراحي صحنه و لباس نمايش را به عهده دارد و فرشاد فزوني آهنگساز اين نمايش است. هادي عطايي و نريمان دهقان نيز مدير صحنه اين اجرا هستند. گروه تئاتر تجربه به كارگرداني نيما دهقان در سال 82 نيز نمايش جنجالي "لوله" را روي صحنه برد.

کد مطلب 324040

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