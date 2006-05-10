اختصاص 30 درصد يارانه ها به اقشار آسيب پذير كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اسحاق صلاحي افزود: دهك بالاي جامعه ، 41 برابر دهك پايين از يارانه بنزين مصرف مي ‌‏كند و اين موضوع نشان مي ‌‏دهد كه بايد برنامه جدي براي هدفمند كردن يارانه ‌‏ها تدوين كنيم.

وي افزود: براي هدفمند كردن يارانه‌‏ ها، طرح‌‏هاي اصلاح ساختار يارانه‌‏ ها و شفاف ‌‏سازي جهت ‌‏دهي يارانه‌‏ها به سمت اقشار آسيب ‌‏پذير، هدايت يارانه ‌‏ها از كالاهاي خصوصي به سمت خدمات عمومي ، حذف يارانه كالاي مصرفي و جايگزيني كالاي تغذيه ‌‏اي و غيره در نظر گرفته شده است.

معاون هدفمند كردن يارانه ‌‏ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه تصريح كرد: در حال حاضر، دولت در تمام بخشها حدود 30 هزار ميليارد تومان يارانه مي ‌‏پردازد كه اين رقم بسيار بزرگ است، ولي متاسفانه جهت ‌‏گيري مطلوبي ندارد و يارانه فعلي به همه 68 ميليون جمعيت كشور اختصاص مي ‌‏يابد، در حالي كه تلاش مي ‌‏كنيم و بايد اين يارانه‌‏ ها به سمت اقشار آسيب ‌‏پذير و نيازمند حركت كند.

وي خاطرنشان كرد: يكي از طرحهاي مورد نظر وزارت رفاه ، جايگزين كردن بسته‌‏هاي خدماتي و آموزشي به جاي كالاهاي مصرفي در بحث يارانه‌‏ ها است.

به گفته معاون هدفمند كردن يارانه‌‏ ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه ، با اجراي چنين طرحي در سال جاري 400 ميليارد تومان به گروههاي كم درآمد و اقشار آسيب ‌‏پذير اختصاص مي ‌‏يابد.

صلاحي گفت: وزارت رفاه قصد دارد برنامه ‌‏هاي كاهش فقر خود را در دو بحث درمان فقر و پيشگيري از بروز فقر متمركز كند. همچنين تدوين و تنظيم سند چتر ايمني رفاه نيز با همين هدف بوده كه اگر كسي دچار فقر شد و سقوط كرد در تور چتر رفاه ايمني افتاده و مورد حمايت دولت قرار گيرد.

وي افزود: تدوين نقشه جغرافيايي فقر كشور، از ديگر طرح‌‏هاي وزارت رفاه است كه اين كار را با وزارت بهداشت و جهاد كشاورزي انجام مي ‌‏دهيم و هدف از تدوين نقشه جغرافيايي فقر كشور شناسايي توزيع فقر و عوامل ايجاد اين معضل است و اجراي چنين طرحي را براي كشور بسيار ضروري است.

صلاحي در خصوص تعيين خط فقرتاكيد كرد: هنوز به صورت شفاف و علمي خط فقر در كشور مشخص نشده و هيچ سازماني نمي ‌‏تواند خط فقر را تعيين كند زيرا وظيفه تعيين خط فقر با وزارت رفاه است اعلام آن به عهده ما نيست ، پس از تعيين خط فقر جلسه‌ ‏اي با كميسيون اجتماعي مجلس خواهيم داشت و سپس در دولت مطرح شده و بعد از آن اعلام عمومي خواهد شد.

به گفته وي ، سال گذشته برابر قانون بودجه 15 ميليون نفر جز اقشار آسيب ‌‏پذير بودند كه اين موضوع در كالابرگ‌‏ ها مدنظر قرار گرفت.

معاون هدفمند كردن يارانه‌‏ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه تصريح كرد: نظارت بر داروها به عهده وزارت رفاه است و براي قيمت‌‏ گذاري پوشش بيماران خاص و غيره از مشاوره ‌‏هاي وزارت بهداشت و بيمه ‌‏ها نيز استفاده مي ‌‏كنيم.

وي با اشاره به اينكه يارانه داروها امسال هيچ تغييري نكرده است افزود: تنها يارانه‌‏ اي كه در بودجه سال 85 تغييري نداشت يارانه دارو بود كه اميدواريم نمايندگان مجلس اين كمبود را از طريق متمم بودجه برطرف كنند. همچنين هم اكنون 107 قلم داروي وارداتي يارانه ‌‏اي داريم كه 23 قلم آن مربوط به بيماران خاص است كه اين حجم 70 درصد منابع ما را به خود اختصاص مي ‌‏دهد.