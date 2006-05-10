اختصاص 30 درصد يارانه ها به اقشار آسيب پذير كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اسحاق صلاحي افزود: دهك بالاي جامعه ، 41 برابر دهك پايين از يارانه بنزين مصرف مي كند و اين موضوع نشان مي دهد كه بايد برنامه جدي براي هدفمند كردن يارانه ها تدوين كنيم.
وي افزود: براي هدفمند كردن يارانه ها، طرحهاي اصلاح ساختار يارانه ها و شفاف سازي جهت دهي يارانهها به سمت اقشار آسيب پذير، هدايت يارانه ها از كالاهاي خصوصي به سمت خدمات عمومي ، حذف يارانه كالاي مصرفي و جايگزيني كالاي تغذيه اي و غيره در نظر گرفته شده است.
معاون هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه تصريح كرد: در حال حاضر، دولت در تمام بخشها حدود 30 هزار ميليارد تومان يارانه مي پردازد كه اين رقم بسيار بزرگ است، ولي متاسفانه جهت گيري مطلوبي ندارد و يارانه فعلي به همه 68 ميليون جمعيت كشور اختصاص مي يابد، در حالي كه تلاش مي كنيم و بايد اين يارانه ها به سمت اقشار آسيب پذير و نيازمند حركت كند.
وي خاطرنشان كرد: يكي از طرحهاي مورد نظر وزارت رفاه ، جايگزين كردن بستههاي خدماتي و آموزشي به جاي كالاهاي مصرفي در بحث يارانه ها است.
به گفته معاون هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه ، با اجراي چنين طرحي در سال جاري 400 ميليارد تومان به گروههاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير اختصاص مي يابد.
صلاحي گفت: وزارت رفاه قصد دارد برنامه هاي كاهش فقر خود را در دو بحث درمان فقر و پيشگيري از بروز فقر متمركز كند. همچنين تدوين و تنظيم سند چتر ايمني رفاه نيز با همين هدف بوده كه اگر كسي دچار فقر شد و سقوط كرد در تور چتر رفاه ايمني افتاده و مورد حمايت دولت قرار گيرد.
وي افزود: تدوين نقشه جغرافيايي فقر كشور، از ديگر طرحهاي وزارت رفاه است كه اين كار را با وزارت بهداشت و جهاد كشاورزي انجام مي دهيم و هدف از تدوين نقشه جغرافيايي فقر كشور شناسايي توزيع فقر و عوامل ايجاد اين معضل است و اجراي چنين طرحي را براي كشور بسيار ضروري است.
صلاحي در خصوص تعيين خط فقرتاكيد كرد: هنوز به صورت شفاف و علمي خط فقر در كشور مشخص نشده و هيچ سازماني نمي تواند خط فقر را تعيين كند زيرا وظيفه تعيين خط فقر با وزارت رفاه است اعلام آن به عهده ما نيست ، پس از تعيين خط فقر جلسه اي با كميسيون اجتماعي مجلس خواهيم داشت و سپس در دولت مطرح شده و بعد از آن اعلام عمومي خواهد شد.
به گفته وي ، سال گذشته برابر قانون بودجه 15 ميليون نفر جز اقشار آسيب پذير بودند كه اين موضوع در كالابرگ ها مدنظر قرار گرفت.
معاون هدفمند كردن يارانهها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه تصريح كرد: نظارت بر داروها به عهده وزارت رفاه است و براي قيمت گذاري پوشش بيماران خاص و غيره از مشاوره هاي وزارت بهداشت و بيمه ها نيز استفاده مي كنيم.
وي با اشاره به اينكه يارانه داروها امسال هيچ تغييري نكرده است افزود: تنها يارانه اي كه در بودجه سال 85 تغييري نداشت يارانه دارو بود كه اميدواريم نمايندگان مجلس اين كمبود را از طريق متمم بودجه برطرف كنند. همچنين هم اكنون 107 قلم داروي وارداتي يارانه اي داريم كه 23 قلم آن مربوط به بيماران خاص است كه اين حجم 70 درصد منابع ما را به خود اختصاص مي دهد.
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