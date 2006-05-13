نقاشي پشت شيشه هنري فراموش شده است

فريال سلحشور، مدير گالري دي و كارشناس ارشد مرمت و حفاظت آثار هنري كه قصد دارد مجموعه اي از آثار خود را در نمايشگاهي در برابر ديد علاقمندان قرار دهد، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" گفت: "در اين نمايشگاه كه اواسط خرداد در محل فرهنگستان هنر برگزار مي شود، من و همسرم دكتر كازروني هزار اثر هنري در زمينه هايي چون چاپ سنگي، نقاشي، عكاسي و نقاشي پشت شيشه كه در طي سال ها به گردآوري آنها پرداخته ايم را به معرض نمايش عموم مي گذاريم."

وي افزود: "800 اثر چاپ سنگي در اين نمايشگاه از مجموعه شخصي ما به معرض نمايش گذاشته مي شود و 200 اثر ديگر تماما تلفيقي از عكس هاي آنتيك و نقاشي هاي پشت شيشه از زمان قاجار خواهد بود. همچنين در جريان برگزاري اين نمايشگاه به ارائه مقاله هاي مرتبط با هنرهاي تجسمي، سخنراني در خصوص نقاشي پشت شيشه و معرفي كتاب هاي گوناگون پرداخته مي شود."

سلحشور در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت نقاشي پشت شيشه را در حال حاضر چطور ارزيابي مي كنيد گفت: "واقعيت اين است كه نقاشي پشت شيشه هنري فراموش شده در ايران است. شايد به اين خاطر كه تاريخچه اين نوع نقاشي به سال هاي قاجار برمي گردد و اقتضاي هر برهه اي از زمان پذيرش يك نوع از هنر است."

وي در ادامه خاطرنشان كرد: "نقاشي پشت شيشه درست زماني در ايران دوره قاجار شكل گرفت كه هنرهاي سنتي ما نيز از ارج و قرب فراواني برخوردار بود. مي توان گفت پايه هاي هنرهاي سنتي به قدري در اجتماع ما محكم شده بود كه نقاشي پشت شيشه به همان اندازه پررنگ و قابل بررسي به نظر مي آمد. اين نوع از نقاشي از پاره اي ناخودآگاههاي قومي و سنت هاي سينه به سينه به وجود آمده است."

كارشناس ارشد مرمت و حفاظت آثار هنري افزود: "به هر حال نقاشي پشت شيشه در عرصه هنرهاي تجسمي ايران هنر مهمي به شمار مي رفته است. اگر بخواهيم تاريخچه دقيق نقاشي پشت شيشه را بررسي كنيم، بايد بگوييم اين نوع نقاشي به پيش از دوره قاجار يعني صفويه بازمي گردد. تعزيه ها و تكايا از جمله اماكني بودند كه مي شد در آنها نقاشي هاي پشت شيشه را مشاهده كرد. در حقيقت نقاشي پشت شيشه يك نوع هنر قدسي و روحاني تلقي مي شد كه مي توانست به خوبي نقش پل ارتباطي بين هنرمند و مخاطب را ايفا كند."

فريال سلحشور در ادامه درباره هنر مدرن نيز گفت: "ما مي توانيم با حفظ هنرهاي سنتي خودمان به چند و چون و جزيئات هنر معاصر و مدرن نيز اشراف داشته باشيم. در واقع ورود هنر مدرن به ايران دليل بر نفي و خط بطلان كشيدن بر هنرهاي سنتي نبوده و نيست. هنر مدرن مثل قطرات آبي كه به تدريج رسوخ مي كند وارد ايران مي شود و نمي توان مقابل آن ايستاد."

وي افزود: "ما مي توانيم علاوه بر اشراف به هنرهاي سنتي، آن را بشناسيم و در برابر هنر غرب خود را نبازيم. ميراث فرهنگي ما ايرانيان بايد شناخته شود. اين مسئله اي است كه سال ها آن را در قالب آثار مختلف فرياد كرده ايم. چاپ هاي سنگي و نقاشي هاي پشت شيشه امروز به دليل بي توجهي در رديف هنرهاي فراموش شده قرار گرفته اند و بايد به طرق مختلف از آنها ياد و ابعاد اين هنرها را به مخاطب معرفي كرد."

سلحشور گفت: "آثاري كه در اين نمايشگاه به معرض نمايش مخاطبان گذاشته مي شود تماما حاصل تلاش ها و پيگيرهاي مدام من و همسرم بوده است. ما از سال ها پيش با سفر كردن به كشورهاي مختلف اروپايي آثاري در زمينه عكس، نقاشي پشت شيشه، چاپ سنگي و حتي چاپ دستي گردآوري كرده و به ايران منتقل كرديم. مي توانم بگويم خانه اي كه ما در آن زندگي مي كنيم مملو از اين آثار است و كم از موزه ندارد. البته امروز ديگر به سادگي نمي توان مجموعه اي از آثار نفيس هنري جمع كرد و به ايران آورد. در اين صورت بايد هزينه هنگفتي را به هنگام خريد و حتي انتقال آنها متحمل شد."

نمايشگاه اين آثار اواسط خرداد در محل فرهنگستان هنر افتتاح مي شود.