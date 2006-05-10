آزمايش روي سلول هاي پايه جايگزين آزمايش روي حيوانات مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، هري برت بوهلن از پزشكان متخصص شبيه سازي در اين خصوص گفت: اطلاعات حاصل از انجام آزمايش روي سلول هاي پايه موش ها در خصوص تاثيرات احتمالي سموم بر حيات انسان هاي به دنيا نيامده، درست شبيه همان اطلاعاتي است كه مي توان از انجام آزمايش روي موش هاي آزمايشگاهي، خرگوش ها و خوكچه هاي هندي به دست آورد.



استفاده از سلول هاي پايه در آزمايشات، علاوه بر اينكه حيوانات را از خطر مرگ مي رهاند، در مقايسه با آزمايشات مرسوم روي حيوانات از صرفه اقتصادي بيشتري برخوردار است.



گروه SUV Rheinland و شركت Axiogenesis اين روش را كه R.E.Tox نام دارد، گسترش داده اند. اين روش نشان مي دهد كه آيا ماده اي خاص باعث آسيب به سلول هاي جنين انسان شده و يا از پيشرفت آن جلوگيري مي كند؟



فعالان زيست محيطي معتقدند كه نجات جان حيوانات ، صرف نظر از تعداد آنها از اهميت بالايي برخوردار است و اين درحالي است كه انجام آزمايش روي حيوانات در سطحي وسيع همچنان ادامه دارد.