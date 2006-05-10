شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط ناسالم قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شركت كنترل كيفيت هواي تهران اعلام كرد: در حال حاضر شاخص كيفيت هوا در مناطق 10، 11، 3، 4، 6 ، 15 و 16 در شرايط سالم قرار دارد.

همچنين شاخص كيفيت هوا در مناطق يك ، 2، 5 ، 9، 18،19،20،21 و 22 در شرايط پاك واقع شده است.