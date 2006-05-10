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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۲۵

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شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط ناسالم قرار دارد

شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط ناسالم قرار دارد

شاخص كيفيت هواي تهران امروز در مناطق 7 ، 8 ، 12،13و 14 در شرايط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، شركت كنترل كيفيت هواي تهران اعلام كرد: در حال حاضر شاخص كيفيت هوا در مناطق 10، 11، 3، 4، 6 ، 15 و 16 در شرايط سالم قرار دارد.

همچنين شاخص كيفيت هوا در مناطق يك ، 2، 5 ، 9، 18،19،20،21 و 22 در شرايط پاك واقع شده است. 

 

کد مطلب 324092

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