دولت 49477 ميليارد ريال به كالاهاي اساسي و دارو يارانه داد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در سال 84 كل هزينه هاي جاري دولت 330 هزار و 884 ميليارد ريال رسيده است كه 49 هزار و 477 ميليارد ريال آن به يارانه كالاهاي اساسي و دارو اختصاص دارد.

براساس اين گزارش، نسبت يارانه كالاهاي اساسي و دارو به كل هزينه هاي جاري دولت در سال 83 حدود 13 درصد بوده كه در سال 84 به حدود 15 درصد افزايش يافته است.

اين گزارش مي افزايد: اختصاص يارانه كالاهاي اساسي و دارو از 40 هزار و 345 ميليارد ريال سال 83 به 49 هزار و 477 ميليارد ريال رسيده است كه 23 درصد افزايش نشان مي دهد.

اين گزارش حاكيست، ميزان تحقق مصوب بودجه‌اي اختصاص يارانه كالاهاي اساسي و دارو نيز در سال گذشته 87 درصد بوده است.

گزارش مهر تصريح مي كند: در سال 84 دولت 168 هزار و 253 ميليارد ريال به دستگاه هاي ملي ورديف ها بابت هزينه اي جاري آنها بودجه اختصاص داده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل( 83 هزار و 439 ميليارد ريال)، 42 درصد افزايش يافته است.

براساس اين گزارش، دستگاه هاي محلي نيز از دولت بابت هزينه هاي جاريشان در سال گذشته 81 هزار و 222 ميليارد ريال بودجه گرفتند.